Nel 2024 i medici di medicina generale in Italia erano 37.173, il 17,3% in meno rispetto a dieci anni prima. Più della metà, il 54,5%, aveva superato la soglia dei 1.500 assistiti. Sono i dati dell’ISTAT presentati alla Commissione Affari sociali della Camera a luglio 2026. Lo stesso quadro riguarda i pediatri di libera scelta: 6.496, il 15,8% in meno in dieci anni, con il 74,5% oltre il massimale.

Più rinunce, soprattutto per attese e costi

Il calo dei medici si riflette sull’accesso alle cure. Sempre secondo l’ISTAT, nel 2024 il 9,9% della popolazione ha rinunciato ad almeno una visita o a un esame di cui aveva bisogno, contro il 6,4% del 2019. I motivi più frequenti sono le liste d’attesa e i costi.

Sei adulti su dieci hanno già cercato un parere online

In questo scenario la telemedicina è già entrata nelle abitudini. Secondo un’indagine condotta da Glaut per Serenis, centro medico online, su 1.044 adulti tra i 24 e i 60 anni, il 61% ha chiesto supporto medico online almeno una volta negli ultimi sei mesi, e più di un terzo lo ha fatto più volte.

Nelle risposte aperte torna quasi sempre lo stesso scenario: un problema fuori orario, di notte o nel fine settimana, oppure un’attesa troppo lunga. «Il pediatra aveva la lista di tre settimane, ho provato online», racconta un intervistato. Un altro scrive: «Mi ha aiutato a capire se era il caso di andare al pronto soccorso». Per molti il consulto a distanza è un primo filtro per orientarsi, più che un’alternativa alla visita.

Una parte di questi contatti passa da canali informali. Secondo l’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, sei cittadini su dieci usano WhatsApp per comunicare con i propri medici. Chi cerca un medico online gratis su whatsapp trova una soluzione comoda, ma senza molte garanzie: la chat non permette un esame obiettivo, non ha un percorso strutturato e lascia dati sanitari su dispositivi personali. Per questo le linee guida approvate dal Ministero della Salute nel 2022 definiscono i servizi minimi di televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, con requisiti comuni e integrazione con il Fascicolo sanitario elettronico.

Cosa chiedono gli utenti: un solo posto e lo stesso medico

Alla domanda su quale servizio digitale sarebbe più utile, la risposta più scelta è «una sola app con dentro tutto: visite, esami, ricette», con il 28%. Seguono la chat con il medico (22%) e un medico raggiungibile in pochi minuti anche di notte (18%). Tra chi non ha mai usato la telemedicina la richiesta di un unico punto di accesso sale al 31%. Chi l’ha provata dà invece più peso alla relazione: il 13% sceglie un medico online personale da incontrare a distanza, contro l’8% di chi non l’ha mai usata.

Cosa dice la ricerca

Una revisione di 98 revisioni sistematiche nei paesi OCSE, pubblicata su PLOS ONE nel 2020, ha rilevato che l’83% di quelle sull’efficacia clinica giudicava la telemedicina almeno pari alle cure in presenza, con la precisazione che la qualità metodologica era in gran parte bassa. Una revisione del 2026 su Telemedicine and e-Health associa la telemedicina nelle cure primarie a un accesso migliore e ad attese più brevi, soprattutto quando è integrata nel lavoro dei medici. I professionisti del Servizio sanitario nazionale sono prudenti: in una survey su 308 organizzazioni il 96% la considera utile, ma solo il 7% la ritiene più efficace delle cure tradizionali.

Dove si ferma

La telemedicina non è adatta alle emergenze, per le quali resta il 112, né ai casi in cui servono strumenti o un esame obiettivo. Funziona per orientarsi, per i dubbi che nascono quando il proprio medico non è raggiungibile e per seguire nel tempo chi ha già una diagnosi. A decidere se diventerà una parte stabile delle cure sarà soprattutto l’integrazione con i medici e con i sistemi informativi della sanità.

Nota metodologica

Indagine Glaut per Serenis su 1.044 adulti residenti in Italia tra i 24 e i 60 anni. Periodo di rilevazione, modalità di somministrazione e criteri di rappresentatività del campione: dato mancante. Il report non riporta la definizione esatta di «supporto medico online» data agli intervistati: il dato può comprendere anche contatti con il proprio medico via chat o telefono. Le frasi tra virgolette sono risposte aperte. I dati ISTAT si riferiscono al 2024.

Direttore sanitario di Serenis: dottor Manuel Szathvary. Ordine dei medici chirurghi di Padova, n. 11336.

Fonti