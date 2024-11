Duo Elisir presenta “Musica oltre i confini”

La Chiesa di San Gregorio, piccolo gioiello restituito da poco alla Città dopo il restauro, farà da sfondo a un importante appuntamento musicale: venerdì 15 novembre, alle ore 20.30, si esibirà il Duo Elisir.

Il concerto è un omaggio da parte del Duo per ringraziare Cherasco che in seguito all’alluvione in Romagna del 2023 aveva raccolto oltre 10 mila euro per la ricostruzione della scuola di musica di Ludo di Romagna.

Il Duo è formato da musicisti che si esibiscono in tutta Italia e all’estero per rassegne concertistiche e festival interpretando una serie di programmi brillanti ed accattivanti proposti al pubblico in modo divulgativo e informale.

I protagonisti della serata cheraschese saranno il flautista Matteo Salerno e il chitarrista Andrea Candeli: entrambi hanno una carriera musicale ammirevole, hanno preso parte a numerosi concerti e festival musicali di nota importanza in Italia e all’estero. La loro bravura è stata riconosciuta con la vincita e premiazione di numerosi concorsi.

Per lo spettacolo musicale nella chiesa di San Gregorio il Duo Elisir proporrà una serie di musiche dai ritmi serrati e incalzanti che spesso si abbinano alla danza. La serata sarà caratterizzata da un repertorio coinvolgente e originale; i due musicisti partiranno dalle musiche di Gioacchino Rossini, con una rivisitazione di alcuni suoi capolavori, per poi proseguire con un cambio di repertorio e un omaggio alla musica popolare dell’Europa dell’est.

Il concerto porterà poi l’ascoltatore in un’altra terra: l’Irlanda. Per l’occasione saranno eseguiti alcuni set di gighe e ballate tradizionali. Il percorso si concluderà oltre oceano nell’America del Sud con i musicisti impegnanti in una rivisitazione di celebri tanghi argentini dalla tradizione ai giorni nostri.

Mara De Giorgis consigliera delegata alla cultura

«La musica, che ha caratterizzato la mia vita lavorativa come insegnante di educazione musicale, mi ha portata a conoscere e frequentare artisti di fama internazionale da cui ho sempre imparato molto.

Sono emozionata all’idea che due musicisti come Matteo Salerno e Andrea Candeli si esibiscano nella mia città, e lo sono ancora di più se penso alla ragione per cui sono qui.

Ci ringraziano per aver pensato alla scuola di Lugo di Romagna colpita dall’alluvione, con una donazione frutto di una raccolta fondi condivisa tra la città di Cherasco e il Lions Club b di Cherasco.

A questo proposito voglio ringraziare l’allora sindaco Carlo Davico per aver organizzato il grande pranzo in piazza e tutti i cittadini che hanno partecipato.

Come dice il motto Lions, “insieme si può”. Un grazie anche a tutti i soci dell’attivissimo Lions club Cherasco. Invito i cheraschesi ha partecipare numerosi il repertorio che presenteranno è assolutamente gradevole!!»

Appuntamento venerdì 15 novembre, ore 20.30, ingresso libero. Per informazioni: ufficio turistico tel. 0172427050.