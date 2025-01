Sabato 18 gennaio concerto di musica barocca a Sala Scicluna.

Ricomincia con il Maestro Rodolfo Mezzino e la sua chitarra classica la stagione “Sentieri del sentire” nella piccola sala di Barriera di Milano, che propone un ampio percorso culturale.

Rodolfo Mezzino ha studiato con il maestro Bruno Mattioli. Ha frequentato i corsi di perfezionamento di Alirio Diaz, Leo Brouwer e Angelo Gilardino. Ha suonato in diverse formazioni di musica cameristica (duo con violino, con flauto, con pianoforte) e come solista di flamenco, in quest’ultima veste ha all’attivo l’incisione di un cd edito da Prime Rose.

Eseguirà musica del periodo barocco scritta per chitarra e per liuto da vari compositori europei: il tedesco Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746), il francese Robert De Viseèe (1650-1725), l’italiano Ludovico Roncalli (1654-1713), lo spagnolo Gaspar Sanz (1640-1710), il polacco

Johann Sigismund Scholze (1705-1750), il belga Jacques De Saint Luc (1616-1708), e il francese Johann Anton Logy (1643-1721), abbracciando così idealmente i grandi creatori del continente.

«La musica barocca non è affatto “barocca”, un termine che a volte si usa come sinonimo di “stravagante”, riferendosi alle altre arti dello stesso periodo. Molti musicologi infatti affermano che è più corretto definirla “musica del periodo barocco”», afferma il musicista.

Appuntamento alle 20,45 di sabato 18 gennaio in via Martorelli 78 interno cortile. È necessaria la prenotazione con messaggio o whatsapp al numero 347 4002314. Contributo all’ingresso:10 € adulti, 7 € ragazzi dai 12 ai 17 anni, 5 € bambini dai 6 agli 11 anni compiuti.