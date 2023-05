La morte e il denaro sono due elementi che non è sempre piacevole accostare, ma quando si parla di caro vita non si può tralasciare anche il discorso sui costi spesso ingenti che ha la morte oggi.

Si stima infatti che il costo di un funerale è aumentato del 20% negli ultimi 10 anni in modo proporzionale ai costi medi dei funerali in tutte le città e regioni d’Italia.

Vediamo nel dettaglio quali sono i costi da intrattenere per un funerale organizzato con un’agenzia di onoranze funebri a Torino, quali sono obbligatori e su quali invece si può risparmiare, di seguito la lista delle spese a cui si andrà incontro riportate dal sito:

Le spese di un funerale

Quando si conoscono le ultime volontà del defunto è sicuramente più facile, da un punto di vista organizzativo, sapere come orientarsi per la preparazione di un funerale, ma non è altrettanto vero che è semplice accontentare nei preparativi, per l’estremo saluto, le volontà del nostro caro defunto. Questo perché chi resta deve fare i conti con i costi ingenti per l’organizzazione di un funerale. Vediamo quali sono le spese principali:

Bara : che sia di legno scadente o di quello pregiato e intarsiato, la bara è essenziale ed è una spesa di cui non si può fare a meno, nemmeno in caso di scelta della pratica crematoria, in quanto la salma verrà cremata all’interno della bara. A renderla obbligatoria è la legge , ai sensi dell’ 30 dell’ex D.P.R. 285/1990;

: che sia di legno scadente o di quello pregiato e intarsiato, la bara è ed è una spesa di cui non si può fare a meno, nemmeno in caso di scelta della pratica crematoria, in quanto la salma verrà cremata all’interno della bara. A renderla è la , ai sensi dell’ 30 dell’ex D.P.R. 285/1990; Pratiche funebri : anch’esse obbligatorie poiché bisogna adempiere ai propri doveri di cittadino anche in un momento difficile come questo, comunicando ai vari enti pubblici il decesso. Questo perché l’Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza dovrà provvedere al rilascio del certificato di morte che resterà anche negli archivi comunali;

: anch’esse poiché bisogna adempiere ai propri doveri di cittadino anche in un momento difficile come questo, il decesso. Questo perché l’Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza dovrà provvedere al rilascio del certificato di morte che resterà anche negli archivi comunali; Carro funebre : il trasporto è anch’esso essenziale , poiché è vietato dalla legge il trasporto di una salma e pertanto l’agenzia funebre pagherà dei permessi al Comune per poter adempiere al trasporto tramite carro funebre dall’abitazione alla chiesa e poi da questa al cimitero.

: il trasporto è anch’esso , poiché è vietato dalla legge il trasporto di una salma e pertanto l’agenzia funebre pagherà dei permessi al Comune per poter adempiere al trasporto tramite carro funebre dall’abitazione alla chiesa e poi da questa al cimitero. Vestizione e igienizzazione della salma.

I costi di queste spese sono variabili, ma ognuna di esse rappresenta dal 10 al 20% del costo totale. Si possono poi vedere i costi specifici per la cremazione per la città di Torino sul sito ufficiale della Socrem (Società per la Cremazione Torino).

È importante poi affidarsi a un’agenzia di grande serietà e trasparente, che possa permettere di avere una chiara prospettiva su costi aggiuntivi legati a decorazioni e commemorazioni funerarie come necrologi, fiori, statue, ecc. per chi volesse un funerale tradizionale o lussuoso.

Ovviamente, più un funerale è fastoso, più i costi saliranno.