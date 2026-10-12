Torna a Nomaglio l’atteso appuntamento con la Sagra della Castagna, giunta alla ventiseiesima edizione, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Nomaglio, Park therapy, Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Nomaglio, Gray Wolf, Associazione Nazionale Città del Castagno, Unione Montana Mombarone e Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea e con il contributo di Trattoria Bar Pensione ‘l Burnel, Alimentari Angela, Boss Impianti.

«Anche per questa edizione della Sagra – commenta il neo eletto Presidente della Pro Loco Enrico Allamanno – ringraziamo per il suo fondamentale contributo l’Amministrazione comunale, coorganizzatrice dell’evento, prima fra tutti la Sindaca Ellade Peller. Ringraziamo anche tutti gli enti, le associazioni e le attività commerciali che hanno partecipato alla costruzione del programma dell’evento, oltre naturalmente ai soci che sostengono le nostre attività e ai tanti volontari senza i quali la Sagra non potrebbe esistere. Un particolare ringraziamento rivolgo al nuovo direttivo composto per la maggior parte da giovanissimi che si sono immediatamente messi al lavoro insieme ai soci della Pro Loco perché la Sagra della Castagna risponda alle aspettative dei tanti visitatori e perché il paese sia, come sempre e se possibile anche di più, incantevole, ospitale ed accogliente».

Linea Verde

La grande novità di quest’anno sarà la presenza durante la giornata della troupe di RAI 1 che registrerà una puntata di Linea Verde dedicata alla tradizione della castanicoltura e alla sagra della castagna.

Dopo svariati contatti telefonici le autrici di Linea Verde, Marta Santella e Verdiana Carpinelli con i loro collaboratori sono approdate a Nomaglio per i sopralluoghi necessari a definire luoghi, tempi e modalità delle riprese che verranno effettuate durante la Sagra della Castagna e nei giorni precedenti.

Le autrici hanno incontrato i Nomagliesi a cui toccherà raccontare il paese, la tradizione della castagna, la festa, le ricette, i lavori preparatori… Sono stati incontri cordiali, coinvolgenti ed interessanti: ora ognuno si sta preparando per il compito assegnato, in attesa del giorno delle riprese che sarà certamente emozionante.

Corriamo per la pace

La seconda edizione è curata da Gray Wolf: una staffetta a coppie non competitiva, che vedrà i partecipanti percorrere il Sentiero della Pace per tre ore (o per quanto vorranno…), con ritrovo domenica 18 alle ore 8 per le iscrizioni. Il Sentiero della Pace è stato ideato dai bambini del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, realizzato dall’Amministrazione Comunale ed è caratterizzato lungo il percorso da animali scolpiti nel legno che lanciano messaggi di pace.

In un momento storico complesso e delicato come quello che stiamo vivendo, Comune, Pro Loco e tutti i volontari hanno concordato sulla necessità di fare ognuno ciò che è nelle proprie possibilità per esprimere un messaggio forte: vogliAMO LA PACE e vogliamo che si facciano tutti gli sforzi pacifici possibili per raggiungerla. Da questo presupposto nasce l’idea di aprire la giornata della Sagra con un evento dedicato alla pace, che si svolga sul Sentiero della Pace ideato dalle ragazze e dai ragazzi di Nomaglio, che coinvolga tutti in un momento di svago, divertimento ma anche di riflessione e di partecipazione.

Per informazioni ci si può rivolgere a Matteo cellulare 3498239764 oppure scrivere a graywolf.ocr@gmail.com.

Ode alla natura: mostra dell’artista Nick Edel

Si intitola Ode alla natura la mostra retrospettiva dedicata a Nick Edel, tra i più importanti artisti animalisti italiani ed europei di ogni tempo.

Sarà inaugurata domenica 18 ottobre alle ore 10 nella sala Santa Marta in piazza Allamanno e sarà l’evento di apertura della Sagra della Castagna.

«È un onore per il Comune di Nomaglio ospitare la mostra di un artista come Nick Edel, riconosciuto dalla critica come uno dei massimi esponenti italiani ed europei della Wildlife Art» sottolinea la Sindaca Ellade Peller.

La Sindaca rimarca: «Grazie alla collaborazione con la galleria d’arte L’estampe di Torino, le opere di Nick Edel trovano una dimora temporanea nella Sala Santa Marta di Nomaglio che è a sua volta un’opera d’arte, degna cornice dei quadri dell’artista, che a loro volta faranno da prestigioso contorno all’esposizione delle castagne; le opere trovano altresì una speciale collocazione durante la Sagra della Castagna, che è il grande evento per il quale tutto il paese di Nomaglio si attiva per accogliere nel migliore dei modi migliaia di visitatori . L’Amministrazione Comunale è onorata ed orgogliosa di poter offrire un’occasione unica ai cittadini e agli ospiti: ammirare dal vivo la natura che circonda il paese e insieme contemplare la visione poetica, meravigliosa ed emozionante che della Natura ci dà Nick Edel»

La retrospettiva sarà visitabile domenica 18 ottobre dalle ore 10 alle ore 18.

Attività per i bambini

Anche quest’anno la Sagra della Castagna, dedica spazi e tante attività all’aria aperta ai bambini per tutta la giornata.

Dalle ore 9 Roberta Tosoni aspetta i bambini e le bambine con Il meraviglioso mondo delle Api.

Dalle ore 14.00 alle 18.00 al campo sportivo, le educatrici della Cooperativa sociale Alce Rosso cureranno l’intrattenimento dei bambini con giochi, laboratori e letture animate.

Appuntamenti tradizionali e imperdibili

Dalle 10.00 alle 18.00 il borgo alpino sarà animato dalla mostra mercato, con visita enogastronomica alla scoperta di specialità come le caldarroste, i canestrelli alle castagne e le miasse, accompagnata dalla colonna sonora di diversi gruppi musicali, lungo le strade addobbate elegantemente e a tema per l’occasione.

Sarà inoltre possibile visitare il Mulino e l’essiccatoio delle castagne (Cadagrà) e passeggiare sui sentieri dell’Ecomuseo della Castagna e, magari, incrociare la troupe di RAI 1… Alle 17.30 si svolgeranno infine le tradizionali premiazioni dei concorsi La Castagna d’Oro (le castagne crude per l’esposizione e la partecipazione al concorso si raccolgono sabato 18 dalle 15.00 alle 17.00 in Sala Santa Marta) e La Sagra in vetrina.

Park Therapy

A pochi passi dal centro del paese, nell’oasi verde del Park Therapy, si potrà ammirare la mostra fotografica Le castagne di Causineri, partecipare al laboratorio di fotografia consapevole, sperimentare yoga del respiro, ascoltare buona musica e rilassarsi all’ombra dei castagni secolari.

In alternativa all’auto

In alternativa all’auto, data anche la disponibilità limitata di parcheggi, nella giornata di domenica sarà possibile raggiungere Nomaglio a piedi sulle mulattiere che partono da San Germano e da Montestrutto, oppure con la navetta gratuita con partenza dall’area mercatale di Borgofranco d’Ivrea, con prima corsa alle 9 e ultima discesa da Nomaglio alle 19.00.