La Regione Piemonte fa squadra con Vigili del Fuoco e Arpa

Un’intesa operativa per rafforzare la sicurezza industriale e prevenire i rischi sul territorio piemontese: Regione Piemonte, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e Arpa Piemonte hanno siglato la nuova convenzione sulle modalità di conduzione delle ispezioni nei sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Rir) di soglia inferiore (direttiva Seveso), presentata al Grattacielo della Regione.

L’accordo punta a garantire controlli sempre più efficaci e coordinati, definendo compiti e procedure per le verifiche ispettive nelle aziende di soglia inferiore ed estendendo così un modello operativo già consolidato per gli stabilimenti in soglia superiore. Il provvedimento avvia una fase di sperimentazione della durata di un anno, a cui seguirà l’approvazione formale definitiva previa verifica dell’efficacia sul campo.

Un percorso di cooperazione interistituzionale che incrocia prevenzione ordinaria e gestione delle emergenze, come sottolineano l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati e l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi: «Il coordinamento tra enti è uno strumento operativo fondamentale per garantire la sicurezza del territorio e tutelare l’ambiente. Con questa convenzione mettiamo a sistema le competenze di Regione, Vigili del Fuoco ed Arpa per fare prevenzione vera negli impianti. Teniamo a ringraziare direttamente i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i tecnici di Arpa e tutti i volontari per la gestione dell’emergenza incendi di questa estate. Il loro lavoro sul campo ha fatto la differenza per la difesa del nostro territorio e del nostro patrimonio ambientale».

A evidenziare il valore strategico dell’intesa è anche Secondo Barbero, direttore generale di Arpa Piemonte: «Le ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza rivestono un ruolo strategico per valutare le capacità del gestore di identificare i pericoli e gestire i rischi al fine di garantire nel tempo condizioni di esercizio sicure. L’accordo odierno rafforza la collaborazione tra le istituzioni, migliora l’efficienza amministrativa e rafforza la prevenzione degli incidenti per la tutela della sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente».

Sull’integrazione delle competenze operative, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, Alessandro Paola, ha rilevato che «questa convenzione contribuisce a rafforzare il raccordo e la sinergia operativa. L’accordo persegue l’obiettivo di garantire controlli coordinati e ottimizzati, così come previsto dalla normativa vigente, anche nell’ottica di favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed evitare duplicazioni delle verifiche. In tale contesto, l’azione dei Comandi provinciali, attraverso i controlli effettuati ai sensi del Dpr 151/2011, si integra con il patrimonio conoscitivo e le competenze del sistema complessivo. Il ruolo dei Vigili del Fuoco nella prevenzione incendi permetterà di incrementare le informazioni disponibili e di incidere direttamente sulla sicurezza effettiva degli stabilimenti, affinché le emergenze vengano sempre più efficacemente prevenute».