Sauze d’Oulx – Terminato con presenze record il periodo delle vacanze natalizie, Sauze d’Oulx ospita adesso le settimane bianche. Numeri di nuovo da tutto esaurito. E per venire incontro alle esigenze di mobilità interna dei turisti il Comune di Sauze d’Oulx ha potenziato il servizio di trasporto pubblico locale e lo ha arricchito di nuove paline informative per orientare al meglio i fruitori del servizio.

L’Assessore al Turismo e Trasporti Davide Allemand presenta la novità: “Grazie al prezioso lavoro dei nostri operai comunali ed il coordinamento dell’ufficio tecnico siamo riusciti ad installare, secondo il cronoprogramma che ci eravamo dati, i nuovi cartelli informativi per la viabilità locale. Alcune paline restano ancora da posizionare, viste le condizioni meteo che rendono impossibile la posa di nuovi pali, ma il tutto sarà completato non appena sarà possibile operare sulle zone ancora scoperte. Si tratta di 43 cartelli per le paline autobus urbano, per 29 fermate, 3 linee di autobus. Il tutto con un importante investimento di 7000 euro circa a beneficio principalmente dei nostri turisti. Le fermate hanno, oltre al nome dove sono ubicate, anche un numero univoco per permettere anche ai turisti che non hanno familiarità con il luogo di potersi orientare facilmente. Nei prossimi mesi ultimeremo le bacheche degli orari per far sì che ogni fermata abbia il suo orario affisso. Il tutto abbinato ad una cartina delle linee per la miglior comprensione possibile. Anche con questa nuova cartellonistica confidiamo di rendere sempre più piacevole e fruibile le vacanze per chi ha scelto Sauze d’Oulx”.