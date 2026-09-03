Inaugurazione del nuovo Polo dell’Infanzia a Casalborgone

Sabato 12 settembre, alle 10.30, a Casalborgone (To), in via Croce Pietra 2, verrà inaugurato il nuovo Polo dell’Infanzia che ospiterà il micronido comunale e la scuola dell’infanzia, punto di riferimento per circa ottanta bambini da zero a sei anni, per le insegnanti, le educatrici e le famiglie del territorio.

Spiega il sindaco Francesco Cavallero: “A quattro anni da quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto, l’apertura della nuova scuola, realizzata grazie al bando Scuola Futura del Pnrr, rappresenta un grande traguardo, non solo per il nostro paese ma per tutto il territorio. Questo edificio è stato pensato come luogo di riferimento e di aggregazione per le famiglie, con la piazzetta realizzata sul terreno donato dal casalborgonese Cesarino Vogliotti, un ambulatorio medico e uno spazio che potrà ospitare attività informative e momenti di scambio e confronto tra le neo mamme e le future mamme, oltre ovviamente al micronido da 24 posti e alle due sezioni di scuola d’infanzia.

Con questa inaugurazione del Polo dell’Infanzia concludiamo con soddisfazione il ciclo di interventi con cui abbiamo riqualificato negli ultimi anni tutte le scuole di Casalborgone: le medie con interventi antisismici ed energetici, oltre alla nuova grande palestra, la scuola primaria con l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico e la modifica degli accessi sulla strada e per i più piccoli questo nuovo edificio”.

Il vicesindaco Fabrizio Conrado aggiunge: “Questa scuola dal punto di vista finanziario è stata la più grande opera pubblica realizzata a Casalborgone, per un ammontare complessivo di 2.400.000 euro, con un impegno di oltre 400.000 euro a carico del comune. Per l’accesso al micronido abbiamo proposto una convenzione ai Comuni che ci hanno sostenuto sin dalle fasi di candidatura e che non hanno posti nido. I Comuni di San Sebastiano da Po, Berzano San Pietro, Aramengo, Albugnano e Cinzano contribuiscono con una quota al funzionamento della struttura ed i loro cittadini possono fruire del nido accedendo con priorità alla graduatoria del micronido, ed alcuni anche con un’integrazione delle rette al pari dell’intervento economico che da anni l’Amministrazione di Casalborgone sostiene per favorire e aiutare le proprie giovani famiglie”.

Molto soddisfatta anche la consigliera comunale Sara Pucci che sottolinea: “L’edificio di via Asilo aveva ormai spazi limitati, necessità di numerosi interventi di manutenzione ed esistevano evidenti problemi di accessibilità. La nuova struttura su un solo piano, ha spazi di accesso differenziati, percorsi pedonali protetti e si presenta con una pianta a V i cui bracci creano un giardino interno con porticati per attività all’aria aperta in totale sicurezza. Un progetto Nzeb (Nearly Zero Energy Building) per ridurre consumi ed impatti, con riscaldamento a pavimento, condizionatori per rinfrescare durante i mesi caldi e il ricambio dell’aria costantemente garantito attraverso un impianto di ventilazione meccanica controllata. Con grandi finestre e luci zenitali, colori, materiali e arredi che richiamano le forme e le sfumature della natura e il profilo della facciata principale che riprende le linee dell’orizzonte collinare circostante, la nuova scuola è stata pensata per essere accogliente, funzionale, sicura ed efficiente”.

L’edificio è stato realizzato con la direzione dei lavori affidata all’architetto Marco Giordanino, che ne è anche il progettista e che sottolinea alcune curiosità tecniche: “Il nuovo polo scolastico è concepito come full electric, ovvero completamente elettrico: abbandona del tutto l’uso diretto di combustibili fossili (caldaie tradizionali a gas). In considerazione dell’ottima localizzazione ed esposizione solare del polo scolastico, la progettazione è stata incentrata sui concetti di fonti di energia rinnovabili e sostenibili, mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio per una potenza complessiva di 50 KW. Il consumo dell’energia elettrica per l’illuminazione e per il funzionamento degli impianti meccanici avverrà quindi mediante lo sfruttamento diretto di energia solare.

Rientra nel concetto di sostenibilità ambientale il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalla copertura del complesso in una vasca di accumulo interrata, per l’utilizzo delle acque delle vaschette di cacciata dei vasi presenti nei servizi igienici.

L’illuminazione interna degli ambienti è stata concepita mediante il sistema di controllo intelligente Dali (Digital Addressable Lighting Interface).

Infine, all’interno del polo scolastico è presente un centro cottura per la preparazione dei pasti del complesso e per gli edifici scolastici del territorio comunale, con spazi e caratteristiche tecniche idonee alla ristorazione collettiva”.

All’inaugurazione, oltre alla presenza della autorità, degli amministratori pubblici del territorio, di coloro che hanno lavorato alla realizzazione del progetto, delle famiglie dei bimbi e dei cittadini di Casalborgone, è prevista la partecipazione dell’assessore regionale all’istruzione Daniela Cameroni.