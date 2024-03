Cesare Picco con la deluxe edition di “Sky Tales”

Cesare Picco presenta la versione deluxe dell’album Sky Tales arricchita da due brani inediti, “Il Funambolo” e “Rainbow Dance”, maturati in una fase successiva alla pubblicazione avvenuta nel settembre 2023 ma che rientrano perfettamente nel “concept” che ha generato il progetto.

“Ho messo tutta la leggerezza possibile dei sogni, nel brano “Il Funambolo” (The Tightrope) perché la purezza e la semplicità del cuore e dell’ascolto sono gli elementi fondamentali per camminare nell’aria, per inventarsi una via laddove nessuno l’avrebbe immaginata” afferma Picco nel descrivere il primo brano inedito, sicuramente ispirato dall’esperienza di accompagnamento della performance di The Walk del maggio 2023 dove ha interpretato musicalmente dal vivo la prima traversata funambolica realizzata a Milano da Andrea Loreni dall’iconico e pluripremiato Bosco Verticale all’UniCredit Tower.

In “Rainbow Dance” “sono invece gli elementi del cielo a prendere forma e a svilupparsi in una danza circolare: compaiono gradualmente in un gioco di controcanti tra linee di violoncello, battiti di percussioni e il pianoforte che guida questa danza” dove Picco ritrova l’evocativo suono del violoncello di Leonardo Sapere e le eleganti percussioni di Niccolò Fornabaio già presenti in molti brani dell’album fin dalla prima stesura (“Daydream”, “Dance Before Flying”, “Contact” e “Without Humans”).

La cifra stilistica ed emozionale di Cesare Picco si esprime in tutta la sua pienezza nell’intero arco dell’album, sia nei brani per piano come “Mas Luz” come nei dialoghi tra archi e pianoforte, in particolare in “Full Moon”, splendido notturno per piano e violoncello che è stato inserito nella playlist ufficiale del World Mental Health Day, unico brano di un artista italiano affiancato a nomi quali Chad Lawson, Cody Fry, Lara Somogyi, Kings Elliot, Daigo Hanada e Balmorhea.

Questo perchè da sempre Cesare Picco è particolarmente sensibile a temi fondamentali la sostenibilità ambientale e soprattutto quello della salute mentale di cui è convinto assertore: “Il benessere della mente come dello Spirito sono una priorità assoluta. La musica e il potere della vibrazione sono fondamentali per la crescita del benessere personale. Da musicista credo profondamente che il Suono sia la Cura”.

Pianista, improvvisatore e compositore a suo agio tra i suoni di un’orchestra barocca come tra i beat elettronici, Cesare Picco è da sempre sperimentatore trasversale in ogni ambito musicale. Compositore per solisti e orchestre quali Moscow State Symphony Orchestra, Berlin Chambers Soloists, I Virtuosi Italiani e creatore di progetti speciali legati al mondo dell’Arte come per il Whitney Museum di New York, Hara Museum of Contemporary Art di Tokyo, Hangar Bicocca di Milano e Mart di Rovereto.

Dal 1986 porta la sua musica nei più importanti teatri del mondo, citiamo Teatro alla Scala di Milano, Auditorium di Roma, Hanoi Opera House, Kolkata Tagore Centre, Baghdad National Theatre, e in festival quali Delhi Jazz Festival, Tokyo Jazz Festival, Abu Dhabi Festival, e collaborando con molti artisti italiani e internazionali come Naseer Shamma, Hajime Mizoguchi, Giovanni Sollima. Nel 2009 crea “BLIND DATE – Concert in the Dark”, concerto unico al mondo nel quale artista e pubblico sono immersi nel buio assoluto. Nel 2019 pubblica “Sebastian” (Rizzoli) romanzo dedicato alla vita di J.S. Bach.