Il sindaco Emanuele Gaito al CAAT per la “Vetrina del Peperone di Carmagnola”

Questa mattina, giovedì 3 settembre, il sindaco della Città di Grugliasco Emanuele Gaito è stato tra i protagonisti dell’evento “Vetrina del Peperone di Carmagnola” al CAAT (Centro Agro Alimentare Torino).

L’incontro, inserito nel programma della 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, ha visto la partecipazione di istituzioni, produttori e operatori del mercato ed è stata l’occasione per raccontare il percorso del prodotto dalla terra alla commercializzazione.

“È stato un piacere e un onore partecipare a questo importantissimo appuntamento – ha commentato il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito -. Il peperone di Carmagnola rappresenta un’eccellenza del territorio ed è uno dei prodotti simbolo del Piemonte. Realizzare La Vetrina del Peperone di Carmagnola al CAAT ha permesso di porre l’accento sul valore di una filiera integrata e virtuosa nella quale produzione agricola, mercato, distribuzione e istituzioni lavorano insieme per curare e sostenere le eccellenze del territorio portandole fino al consumatore”.

Dopo il momento istituzionale la delegazione ha potuto visitare gli spazi del CAAT per seguire il percorso del Peperone di Carmagnola all’interno del grande mercato all’ingrosso, grazie anche al prezioso contributo di Renata Fiorina, (produttrice e membro del CdA del CAAT), che ha illustrato ai presenti il percorso dal campo alla commercializzazione.