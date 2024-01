Il Piccolo Teatro Comico presenta Flowers

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, media partner Radio Grp e come web partner Radio Contatto, presenta la stagione teatrale 2023/2024 il cui tema è “Punti di vista, incontro”.

Una stagione unica comprendente diverse forme teatrali:

Il teatro comico

il teatro di prosa

il teatro di genere lgbtq+

il teatro danza

racconti di musica e di sport

reading

Il progetto nasce da un’esigenza del PTC nel rendere la cultura, una via pratica da percorrere, incrociando il cammino di uomini e donne con esperienze diverse, tutte preziose, che si arricchiscono incontrandosi, scontrandosi e permeandosi le une alle altre, tenendo conto delle basi culturali di integrazione e rispetto verso se stesso gli altri e la natura che lo circonda.

Gli spettacoli diversi nella forma, messi in un unico contenitore, danno spazio all’idea di integrazione nei nostri diversi punti di vista.

Flowers

Spettacolo crossmediale a tu per tu con l’attore. Posti limitati 40 a serata.

Una recitazione fuori dal palco.

A tu per tu con gli attori

L’amore non ha un solo colore.

Proprio come i fiori.

Una madre scopre l’omosessualità del figlio, una donna non riconosce più il suo compagno in quanto tale; un uomo si converte pur di sposare la donna della sua vita; un amante annega nell’alcool per i tradimenti subiti; un uomo si abbandona alla dipendenza lavorativa pur di non riconoscere le sue carenze affettive; un ragazzo difende il suo amore transgender; una ragazza si pente per la sua complicità in un episodio di mobbing; una rocker rincorre donne e musica; una figlia esplode il suo coming out e un uomo rinasce donna.

La scrittura dei monologhi risente degli echi di una ventina di interviste realizzate in video con persone diverse per orientamento sessuale, genere, paese di provenienza, religione, esperienza affettiva. Le interviste sono parte integrante dello spettacolo, restituite anche attraverso un’ambientazione sonora iniziale e un video finale.

Il progetto, presentato in forma di studio come evento collaterale del Coordinamento Torino Pride, ha ricevuto il patrocinio della Città di Torino dal suo debutto e per tutto il 2024.

Progetto crossmediale e regia teatrale e dei video di Susanna Gianandrea – per Artisti Associati Paolo Trenta.

Testi e adattamenti di Susanna Gianandrea, Stefano Trucco, Pamela Baldi e Milena Quercia.

Interviste a cura di Susanna Gianandrea, Erberto Rebora, Stefano Trucco e Antonio Strollo.

In collaborazione artistica con Erberto Rebora del Collettivo Espressioni Vaganti e con Riccardo Polignieri

Con Lorenzo Audisio, Pamela Baldi, Maria Teresa Cavalli, Mariangelo Filo Rubini, Milena Quercia, Lorelaj Stefanelli, Antonio Strollo, Rosy Trischitta, Gabriele Valente, Arianna Vagnoni

Riprese e postproduzione Rodolfo Colombara – GA.TA Progetti Audiovisivi – Ambiente sonoro Paolo De Santis – Costumi Daniela Rostirolla – Scene Susanna Gianandrea, Mario Filini e Antonio Strollo – Assistenti alle riprese e foto Antonio Strollo e Arianna Vagnoni – Immagine Celeste Donvito – Traduzioni Colette D’Hesse Gastaldi e Andrea Porcelli