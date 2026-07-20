41a SIC Settimana Internazionale della Critica: il Piemonte protagonista con 3 titoli

Anche per questa 41a edizione della SIC Settimana Internazionale della Critica – sezione autonoma e parallela della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, organizzata storicamente dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) – il Piemonte è protagonista con 3 titoli interamente realizzati sul territorio

Il grande Giaffa di Marco Santi – interamente realizzato lo scorso febbraio a Cuneo e provincia – sarà presentato in una proiezione-evento come film d’apertura.

– interamente realizzato lo scorso febbraio a Cuneo e provincia – sarà presentato in una proiezione-evento come film d’apertura. Sarà Rider il film di chiusura della 41° SIC scritto e diretto da Roan Johnson e Davide Pavanello, in arte Dade

e Davide Pavanello, in arte Il cortometraggio Gusci, diretto da Elisa Chiari e Francesca Trovato e prodotto dalla torinese Base Zero, prenderà parte a SIC@SIC (Short Italian Cinema), la vetrina competitiva che la SIC riserva a 7 cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli Assessori regionali Marina Chiarelli e Andrea Tronzano dichiarano «La presenza del Piemonte con tre titoli alla 41ª Settimana Internazionale della Critica della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia conferma la qualità e la forza di un sistema che negli ultimi anni ha saputo investire con continuità nell’audiovisivo, sostenendo i talenti, le imprese e i territori. Ogni produzione rappresenta un’opportunità di crescita culturale ed economica: genera occupazione, valorizza le nostre città e porta il Piemonte all’attenzione del pubblico internazionale. Questi risultati dimostrano che la collaborazione tra istituzioni, Film Commission Torino Piemonte e operatori del settore è la strada giusta per rendere la nostra regione sempre più attrattiva e competitiva. Continueremo a investire in una filiera strategica che unisce cultura, innovazione, sviluppo e promozione del territorio.»

“Tre progetti, tre linguaggi, un solo filo conduttore: il talento. Il Piemonte si conferma come casa naturale per i talenti del cinema italiano e per chi ha qualcosa di nuovo da raccontare”. Così commentano Beatrice Borgia e Paolo Manera, rispettivamente Presidente e Direttore di Film Commission Torino Piemonte, che aggiunge: “Essere presenti in tutte le principali sezioni della SIC non è solo un motivo d’orgoglio: è la prova che credere e sostenere il cinema indipendente produce opportunità concrete e si traduce sempre più spesso in visibilità internazionale per l’intero territorio”.

La prestigiosa vetrina della SIC torna a valorizzare il cinema piemontese, già protagonista delle ultime edizioni, con una presenza che quest’anno attraversa l’intera sezione: dalla proiezione-evento di apertura al film di chiusura, fino a SIC@SIC.

Tre progetti di grande valore editoriale e produttivo, molto diversi tra loro per linguaggio e ambizione, confermano la capacità del territorio di intercettare e sostenere il cinema indipendente e i nuovi talenti. C’è l’opera prima di Marco Santi, ambientata nella provincia piemontese, c’è l’originalità di un progetto come Rider che mescola cinema e musica guardando al pubblico più giovane e c’è infine il cortometraggio prodotto dalla torinese Base Zero, che rinnova il sostegno al debutto di giovani autrici.

Il grande Giaffa

Film d’apertura della 41a SIC, “Il grande Giaffa” è il lungometraggio d’esordio di Marco Santi, che vede protagonisti Edoardo Pesce, Carlotta Gamba, con Barbara Chichiarelli e con i torinesi Roberto Zibetti e Federico Conforti.

Storia di un uomo ai margini che, nel tentativo di reinventarsi, si perde in una notte in cui il sogno di essere qualcun altro diventa pericolosamente reale, il film è stato interamente realizzato a inizio 2026 a Cuneo e provincia – tra Busca, Cuneo, Fossano e Savigliano, con la collaborazione dei comuni coinvolti con la Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte – ed è prodotto da 10D Film e Andromeda Film in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 – Bando “Piemonte Film TV Fund”, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

Sinossi

Giacomo Falta è un uomo ignorato da tutti, incapace di trovare il proprio posto nel mondo. Quando incontra il carismatico Grande Giason, la star del momento, compie un gesto azzardato, convinto che basti indossare un altro volto per essere finalmente visto. Ha così inizio una lunga notte dove il confine tra identità e illusione si assottiglia sempre di più, fino a cancellarlo.

Rider

Evento speciale e film di chiusura della sezione sarà “Rider”, film che porta sul grande schermo un’opera originale e innovativa capace di parlare il linguaggio delle nuove generazioni, fondendo cinema, musica e immaginario contemporaneo.

Nato dall’incontro tra i due mondi creativi del regista Roan Johnson e del musicista e producer musicale torinese Davide Pavanello, in arte Dade, il lungometraggio è stato realizzato per 4 settimane a Torino tra novembre e dicembre 2026 e si affida al talento di un cast incredibile, guidato da Lorenzo Aloi (Lasciarsi un giorno a Roma, La Tana) e dall’attrice e cantautrice Kaze (Call My Agent Italia), affiancati da Kyshan Wilson (Mare Fuori) e numerosi artisti del panorama musicale italiano contemporaneo come Johnny Marsiglia, Ensi, Axos, Rosa Chemical e Levante, con la partecipazione di Margherita Vicario, e con Claudio Santamaria.

Il lungometraggio – prodotto da Movimenti Production (una società di Banijay Entertainment), Red Joint, Emotion Network con Rai Cinema è stato realizzato con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 – bando “Piemonte Film TV Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, e con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura – sarà in sala dal 24 settembre, distribuito da I Wonder Pictures.

Sinossi

Samuele, detto Sami, è un giovane rider, che ogni giorno si muove per le strade di Milano attraversandola da un capo all’altro con la sua bici. La notte di Capodanno, mentre la città esplode di luci e tutti festeggiano, il ragazzo consegna un enorme ordine di sushi in una lussuosa villa a nord della città. Invitato a fermarsi per la serata, Sami incontra Nia, con cui scatta subito una forte connessione. Ma, mentre un nuovo amore muove i primi passi, una decisione presa d’impulso avrà delle conseguenze fatali e il ragazzo dovrà decidere se affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Gusci

La vetrina competitiva che la SIC riserva a 7 cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio SIC@SIC (Short Italian Cinema), riconferma l’attenzione riservata al cinema indipendente piemontese, portando sullo schermo “Gusci”, diretto da Elisa Chiari e Francesca Trovato e prodotto dalla torinese Base Zero di Enrico Bisi e Stefano Cravero.

Interamente realizzato nelle zone del Monferrato alessandrino, il cortometraggio è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte che, attraverso il Piemonte Film Tv Development Fund, sostiene anche lo sviluppo del lungometraggio “Lunàdiga” che sarà diretto dalle stesse autrici.

Sinossi

Dodici uova benedette proteggono il matrimonio di Lucia dal malocchio. Quando due di esse scompaiono, la sorella maggiore Elena viene incaricata di recuperarle. Insieme, le due intraprendono un viaggio assolato attraverso legami e distanze comuni: il rito deve essere portato a termine.