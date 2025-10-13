Anche quest’anno torna l’appuntamento con “Visita al Buio. Un’esperienza da brivido al Museo Leone”.

Venerdì 31 ottobre 2025, per la quattordicesima edizione, le porte del Museo Leone si apriranno in notturna a tutti coloro che vorranno scoprirne il lato oscuro, come già ormai tantissimi partecipanti hanno fatto a partire dal lontano 2011.

Ma quest’anno il Museo propone una diversa modalità di visita: torcia alla mano, in completa autonomia i visitatori si addentreranno nelle sale buie del pianterreno e per la prima volta anche del primo piano di Palazzo Langosco, antica dimora del notaio Leone, in un’avventurosa visita alle collezioni, che per l’occasione riserveranno delle sorprese!

Questa è la sfida che lancia il Museo Leone! Ora tocca ai più coraggiosi accoglierla e prenotare il proprio turno di visita!

Sono infatti previsti ingressi in piccoli gruppi (massimo 10 persone) ogni 20 minuti a partire dalle ore 20.00 fino alle 23.20.

Biglietto euro12 per tutti.

Come per le passate edizioni “Visita al Buio” è un evento aperto ai coraggiosi di qualsiasi età e si svolge esclusivamente su prenotazione al numero 3483272584.

Ma non è ancora finita… non abbiamo dimenticato i giovani visitatori del Museo Leone che, giovedì 30 ottobre, potranno anche loro festeggiare anticipatamente la notte di Halloween e mettersi alla prova in una escape room contro il tempo e attraverso le sale buie del Museo. Quali misteriose prove e… creature attenderanno i temerari giocatori?

Visita al buio junior è per tutti i ragazzi tra i 6 e gli 11 anni, che sono invitati a prenotarsi per partecipare, anche in maschera, ai turni della nostra sfida, a partire dalle ore 19.00 con inizio ogni mezz’ora per 5 turni di visita (ultimo alle ore 21).

Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria al 3483272584

Biglietto della Visita Junior: euro 12.

Si informa che per permettere il disallestimento di Visita al buio il Museo Leone sarà chiuso al pubblico sabato 1° novembre. Riapertura domenica 2 novembre con ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese, secondo l’orario invernale che sarà in vigore fino al 31 marzo 2026 (sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17.30. Lunedì chiuso).

Il medesimo orario invernale entrerà in vigore anche al MAC – Museo Archeologico della Città di Vercelli, che con il nuovo orario invernale sarà invece aperto anche sabato 1° novembre e che domenica 2, anch’esso con ingresso gratuito, aspetta tutti i visitatori alle ore 16:00 per una imperdibile visita guidata dal titolo Sulla via dell’Ade. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria al 3483272584 entro e non oltre venerdì 31 ottobre Ingresso gratuito, visita euro 5.