Il 25 giugno di ogni anno si celebra il “Global Beatles Day”

Il 25 giugno 1967, i Beatles entrarono nello Studio Uno degli Abbey Road Studios di Londra e, attraverso la loro esibizione di “All You Need Is Love” durante Our World della BBC – la prima trasmissione televisiva internazionale via satellite – inviarono un messaggio al mondo. La performance raggiunse circa 400 milioni di persone e trasformò quel momento in un evento globale condiviso, seguito contemporaneamente da spettatori in ogni parte del pianeta.

Decenni dopo, nel 2009, la fan di lunga data Faith Cohen decise che quella giornata meritava di essere commemorata. Da questa convinzione nacque il Global Beatles Day, una celebrazione creata dai fan per i fan, dedicata alla band, alla sua musica e a un messaggio che continua a risuonare attraverso le generazioni e in tutto il mondo: Love Is All You Need.

Dai concerti tributo di Tokyo alle mostre dedicate ai Beatles a New York, dai cori spontanei di Buenos Aires ai raduni di fan a Liverpool, il Global Beatles Day è cresciuto anno dopo anno grazie all’entusiasmo e alla partecipazione della comunità globale dei Beatles. Alimentata dall’affetto per John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e dai valori che la loro musica continua a trasmettere, la ricorrenza si è affermata come un appuntamento annuale celebrato da fan di ogni età e provenienza in tutto il mondo. Apple Corps Ltd, la società fondata dai Beatles per gestire le loro attività creative e commerciali, ha ufficialmente riconosciuto il Global Beatles Day.

Il 25 giugno, oltre agli eventi online e in presenza organizzati in tutto il mondo per celebrare la band, i Beatles pubblicheranno gratuitamente su YouTube una versione colorizzata della loro esibizione di “All You Need Is Love” trasmessa dalla BBC durante Our World. Sarà la prima volta che questa iconica performance verrà resa disponibile online. L’iniziativa celebrerà l’anniversario di quella storica esibizione, commemorerà il Global Beatles Day e offrirà ai fan di tutto il mondo l’opportunità di rivivere quello spettacolare momento globale del 1967 e di condividere le proprie reazioni attraverso la live chat.

Questa settimana, l’amministratore delegato di Apple Corps, Tom Greene, ha elogiato l’iniziativa guidata dai fan, dichiarando:

«Oggi più che mai, il messaggio dei Beatles e di All You Need Is Love parla di qualcosa di fondamentale: la comunità, la connessione tra le persone e il potere di unirle. È questo che rende il Global Beatles Day così speciale. Non chiede altro se non che le persone, ovunque si trovino, si fermino un momento, ascoltino e condividano un po’ di gioia.»

Questo riconoscimento appare particolarmente appropriato per una band il cui impatto duraturo rimane senza eguali. I Beatles continuano a essere uno dei gruppi musicali di maggior successo e influenza nella storia. A oltre cinquant’anni dal loro scioglimento, la loro musica continua a emozionare e coinvolgere generazioni diverse: dai fan che vissero la Beatlemania negli anni Sessanta ai nuovi ascoltatori che scoprono Hey Jude e Let It Be attraverso le piattaforme di streaming, i social media o grazie all’utilizzo del brano di Two of Us nel film Project Hail Mary.

Al di là delle vendite discografiche, i Beatles hanno rivoluzionato la moda, la cultura giovanile, la scrittura delle canzoni e la produzione degli album; hanno dato impulso alla cosiddetta “British Invasion” negli Stati Uniti e ridefinito la musica popolare con album rivoluzionari come Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

La loro eredità continua ad attirare milioni di visitatori in luoghi simbolici come gli Abbey Road Studios, dove ogni anno migliaia di persone si recano per ricreare la celebre fotografia dell’attraversamento pedonale di Abbey Road.

All’inizio di questo mese è stato inoltre annunciato che il civico 3 di Savile Row, sede del loro iconico concerto sul tetto, sarà trasformato nella prima esperienza ufficiale dedicata ai fan, con apertura prevista nel 2027.

Guardando al futuro, un attesissimo evento cinematografico dedicato ai Beatles, composto da quattro film, è previsto per aprile 2028 grazie a Sony Pictures Entertainment e Neal Street Productions. Progetto per il quale, per la prima volta, Apple Corps Ltd. e i Beatles hanno concesso i diritti completi sulla loro storia e sul loro catalogo musicale per un’opera cinematografica di finzione.

Diretta da Sam Mendes, la serie vedrà protagonisti Harris Dickinson nel ruolo di John Lennon, Barry Keoghan in quello di Ringo Starr, Paul Mescal nei panni di Paul McCartney e Joseph Quinn in quelli di George Harrison.

Nato da un’idea semplice e cresciuto fino a diventare un fenomeno mondiale, il Global Beatles Day continua a celebrare la musica, la condivisione e il senso di appartenenza che i Beatles hanno saputo ispirare in milioni di persone.

Il 25 giugno, fan di ogni parte del mondo saranno invitati a unirsi online e dal vivo per celebrare la band e il messaggio che continua a ispirare generazioni:

All You Need Is Love.