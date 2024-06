Festa patronale del Comune di Castell’Alfero

Nei giorni 05-06-07-08 luglio si svolgerà nel Comune di Castell’Alfero la Festa Patronale organizzata dalla Proloco di Castell’Alfero con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale: sarà offerto un programma particolarmente ricco di serate gastronomiche che spaziano dalla grigliata, patatine e birra, alla 5° sagra della rolata di coniglio, antipasti e agnolotti o tagliatelle.

Ogni serata sarà inoltre allietata da musica dal vivo, da balli e band che propongono canzoni italiane, liscio e disco music anni ’80.

Faranno da corollario alla festa patronale iniziative diverse nell’arco dell’intero weekend:

venerdì 5 luglio dalle ore 19,30 Festa delle Leve e dell’Avis in collaborazione con Avis di Castell’Alfero;

sabato 6 luglio alle ore 17,00 ritrovo in Piazza Castello per una camminata tra i boschi con tappa alla chiesa romanica della Madonna della Neve e alla panchina gigante (percorso di 8 km);

dalle 21,00 alle 24,00 apertura straordinaria del museo ‘L Ciar nei sotterranei del castello di Castell’Alfero;

domenica 7 luglio alle 9,30 Festa sociale per il 55° Anniversario dell’Avis Comunale di Castell’Alfero e dopo la Santa Messa aperitivo per tutti in piazza Castello;

dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 apertura della chiesa romanica Madonna della Neve;

dalle ore 15,00 Caccia al Tesoro a cura degli Scout di Callianetto;

dalle 21,00 alle 24,00 apertura straordinaria del museo ‘L Ciar nei sotterranei del castello di Castell’Alfero.

Vi invitiamo a trascorrere con noi un fine settimana ricco di manifestazioni, gustoso per il palato e divertente con musica ed eventi culturali per tutti!