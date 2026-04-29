Ingresso gratuito per i verbanesi alla sede di Palazzo Viani Dugnani del Museo del Paesaggio nella giornata di venerdì 8 maggio, apertura dalle 10 alle 18. Sarà sufficiente presentare il documento di identità in biglietteria.

E’ l’occasione per ammirare, accanto alla collezione permanente di pittura e scultura e alle due Allegorie di Paolo Veronese, il recente riallestimento delle sale al piano terra dedicate a Paolo Troubetzkoy curato dalla Direttrice Artistica e conservatrice del Museo del Paesaggio Federica Rabai.

Una trentina di opere del “principe scultore” sono attualmente in prestito alla Galleria d’Arte Moderna di Milano per la retrospettiva Paul Troubetzkoy. Lo Scultore della Belle Époque giunta nel capoluogo lombardo dopo il successo incassato al Musée d’Orsay di Parigi. In virtù di questo importante prestito, nelle sale di Palazzo Viani Dugnani in questi mesi esposte sculture raramente fruibili dal pubblico, provenienti dai depositi.

Il riallestimento della gipsoteca Troubetzkoy racconta il periodo parigino dell’artista, città in cui lo scultore visse e lavorò a stretto contatto con l’élite culturale e mondana. Poi gli anni americani con indiani e cowboy, soggetti che affascinarono Paolo Troubetzkoy fin da giovane. In esposizione anche la grande scultura di Jean Bugatti alla guida della sua automobile (1929), testimonianza della contaminazione tra arte e storia del design automobilistico.

Nel bookshop del museo disponibile il numero di Art e Dossier, recentemente pubblicato, dedicato a Paul Troubetzkoy in concomitanza con la mostra milanese; è curato dallo storico dell’arte e collaboratore del Museo del Paesaggio Stefano Martinella. Disponibile anche il catalogo della mostra “Paul Troubetzkoy, il principe scultore” a cura di Cécile Champy-Vinas, Omar Cucciniello, Anne-Lise Desmas, Édouard Papet edito da Officina Libraria.

Museo del Paesaggio di Verbania

Palazzo Viani Dugnani, via Ruga 44

Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18, chiuso martedì.

Info: segreteria@museodelpaesaggio.it