Il 16 gennaio 2026 ricorre la “Giornata di gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie“, istituita con L.R. n.14 del 2007 dalla Regione Piemonte, per esprimere un profondo sentimento di riconoscenza, verso quei corpi dello Stato che si impegnano in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

L’Amministrazione comunale della Città di Carmagnola, attivamente impegnata in progetti di promozione della legalità, aderisce già da alcuni anni all’iniziativa, nella piena convinzione che sia di fondamentale importanza promuovere l’educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di legalità e di sicurezza sociale.

“Carmagnola ringrazia le forze dell’ordine”

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 10:45, presso il Salone Antichi Bastiuoni, si terrà il convegno “Carmagnola ringrazia le forze dell’ordine”, promosso dall’Amministrazione comunale e rivolto principalmente a docenti e studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sull’esistenza dei fenomeni mafiosi, sulle loro insidie e sull’importanza di riconoscerli per prevenirli.

Attraverso testimonianze di autorità politiche, rappresentanti delle istituzioni statali, ufficiali e agenti impegnati nella sicurezza interna del Paese, il convegno offrirà un momento di approfondimento sui principali aspetti del contrasto alla criminalità organizzata e sulla situazione reale del territorio piemontese, interessato da fenomeni di infiltrazione mafiosa.

La manifestazione prevede il coinvolgimento delle scuole carmagnolesi e delle associazioni che svolgono attività a carattere sociale, con una particolare attenzione verso le categorie di cittadini più vulnerabili nei confronti della criminalità organizzata, confermando l’importanza di un’azione condivisa tra istituzioni, mondo dell’istruzione e società civile.

All’appuntamento saranno invitati a partecipare rappresentanti della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, autorità dello Stato, delegati della Regione Piemonte, sindaci e amministratori di diversi Comuni della Città Metropolitana di Torino, oltre a esponenti del mondo associativo, culturale e del volontariato sociale.

Un momento simbolico e significativo dell’iniziativa sarà dedicato all’espressione pubblica della gratitudine della comunità carmagnolese verso le forze dell’ordine, a testimonianza di un riconoscimento che va oltre la singola giornata e che si inserisce in un percorso costante di educazione alla legalità.

Il Sindaco di Carmagnola, Ivana Gaveglio:

“La Giornata di gratitudine alle forze dell’ordine rappresenta per la nostra comunità un’occasione importante per ribadire, con gesti concreti, la riconoscenza verso chi ogni giorno tutela la legalità e la sicurezza dei cittadini. Coinvolgere le scuole significa investire sul futuro, trasmettendo ai più giovani il valore del rispetto delle regole e della responsabilità civica come fondamento di una società più giusta e consapevole”.

Il Vicesindaco e Assessore Alessandro Cammarata:

“Questo convegno si inserisce in un percorso che Carmagnola porta avanti con continuità sul tema della legalità e del contrasto alle mafie. Crediamo sia fondamentale offrire ai ragazzi strumenti di conoscenza e occasioni di confronto diretto con le istituzioni e con chi opera sul campo, perché la prevenzione passa anche dall’informazione e dalla capacità di riconoscere i fenomeni criminali prima che si radichino nel tessuto sociale”.