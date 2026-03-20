Cultura e Società

In corso a Torino le riprese del film “La vendetta delle formiche”

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La vendetta delle formiche Film Commission Torino Piemonte

Iniziate lo scorso 9 marzo, sono attualmente in corso a Torino le riprese de “La vendetta delle formiche”, titolo provvisorio del nuovo lungometraggio diretto dall’attore e regista italo tunisino Hedy Krissane.

Prodotto da Clean Film con La Bottega dell’Immagine, Ciakalabria e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, il film vede Hedy Krissane nel ruolo di produttore, regista e attore – nei panni del protagonista Sharif – affiancato da Linda Messerklinger Costantino Comito.

Liberamente ispirato a una storia vera, “La vendetta delle formiche” racconta di un’aggressione a sfondo razziale che scuote la vita di una tranquilla famiglia di immigrati, mettendo in crisi la fragile convivenza tra la prima generazione, ancorata alle sue tradizioni e la seconda, in bilico tra le due identità. Sharif e la figlia Aicha si troveranno a fare i conti con ciò che è avvenuto davvero: qualcosa che cambierà radicalmente la loro famiglia.

Il film, un drama dalle tinte noir scritto dallo stesso Hedy Krissane insieme a Gero Giglio ed Enrico Remmert, verrà realizzato nel corso di 3 settimane, tra Torino e Moncalieri, Comune aderente alla Rete regionale della Fondazione. Numerose le location cittadine toccato dalle riprese quasi esclusivamente in notturna: da Porta Palazzo ai Murazzi del Po, dai Giardini del Fante fino alle Porte Palatine e alla Torre del Rivore.

Quasi totalmente piemontese la troupe, 35 professionisti circa, molti dei quali individuati anche grazie alla sezione Beginners del sito di Film Commission Torino Piemonte.

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