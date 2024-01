A Carmagnola la Befana vien di notte… ma anche di giorno!

Carmagnola, 4 gennaio 2024 – Carmagnola diventa la Città della Befana con tante iniziative, laboratori, animazioni, danze e proposte gastronomiche per tutti ma pensate soprattutto per i bambini

La Befana vien di notte

venerdì 5 gennaio 2024 – ore 20:30 – Piazza Sant’Agostino

La Befana vien di giorno

sabato 6 gennaio 2024 – dalle ore 10:30 alle ore 18:00 in vari luoghi

A conclusione delle festività di Natale e di inizio anno nuovo, il Comune di Carmagnola propone degli eventi dedicati alla Befana e soprattutto a un pubblico di bambini e famiglie.

Venerdì 5 gennaio, dalle ore 20:30 in Piazza Sant’Agostino, è in programma l’oramai tradizionale “La Befana vien di Notte…”. L’evento avrà inizio alle ore 20:30 in Piazza Sant’Agostino con la discesa della Befana da Palazzo Lomellini, animazioni, musica e offerte di caramelle, cioccolata calda e panettone a cura della Pro Loco Carmagnola APS, in collaborazione con le sezioni locali di CAI, Croce Rossa Italiana, Associazione Vigili del Fuoco Volontari e Associazione Nazionale Alpini.

L’A.S.D. Essenza Danza e Laboratorio Gourmet Carmagnola daranno poi vita il 6 gennaio 2024 alla seconda edizione di “La Befana bien di giorno” e “La Befana in tour edizione 2024”, un itinerario strutturato per bambini e famiglie tra gli esercizi commerciali aderenti con laboratori a tema.

Si inizia alle 11.00 con la colazione della Befana abbinata al truccabimbi gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Carmagnola

Seguiranno il pranzo della Befana con photopoint ricordo, il forno della Befana che sfornerà la tipica focaccia carmagnolese creata appositamente nella precedente edizione e l’ufficio postale dove simpatici spazzacamini – a cura de La Compagnia del Buon Teatraccio – timbreranno le cartoline ricordo della seconda edizione.

Seguiranno merende, laboratori creativi e danze a tema a cura di Essenza Danza.

L’evento è coordinato da Laboratorio Gourmet ed Essenza Danza con il Patrocinio del Comune di Carmagnola e la collaborazione di BTM Banca Territori del Monviso, delle testate giornalistiche Il Carmagnolese e Corriere Di Carmagnola, di Miotto e Angeli e Orme.