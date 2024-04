“Un Natale fuori stagione” al Teatro Salomone

Un Natale fuori stagione – Una Commedia Imperdibile al Teatro Salomone di Cherasco

L’evento fa parte della stagione primaverile del Teatro Salomone di Cherasco, intitolata “Teatro Cibo per la Mente”, sotto la direzione artistica di Fulvia Roggero e Vincenzo Santagata, e organizzata dal Teatro delle Dieci in collaborazione con ControRealtà e Piccolo Teatro di Bra Odv.

Venerdì 12 aprile il Teatro Salomone è pronto a deliziare il pubblico con “Un Natale fuori stagione”, una commedia che promette risate e riflessioni sulle sfide contemporanee. Portata in scena dalla prestigiosa Compagnia Teatro Abitato e scritta e diretta da Antonio Valleggi, questa commedia brillante offre uno sguardo sincero e divertente su temi rilevanti della nostra società.

Il talentuoso attore Franco Barbero, noto per le sue performance nelle compagnie di Erminio Macario e Carlo Campanini, sarà il protagonista indiscusso di questa commedia delicata. Accanto a lui, gli eccezionali Nathalie Bernardi e Igor Toniazzo, completeranno il cast di personaggi indimenticabili.

“Un Natale fuori stagione” affronta con maestria e leggerezza tematiche attuali come la solitudine degli anziani, le difficoltà nel mondo del lavoro e la questione dell’accoglienza verso gli stranieri. In un intreccio brillante e coinvolgente, il pubblico sarà trasportato in un viaggio emotivo fatto di sorprese, risate e profonde riflessioni sulla vita.

Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questa straordinaria serata teatrale al Teatro Salomone di Cherasco, un luogo che continua a offrire spettacoli di alta qualità e intrattenimento coinvolgente per tutta la comunità.