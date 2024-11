La nuova fermata del treno all’Outlet di Serravalle si farà in accordo con l’Amministrazione comunale, ma in ogni caso la stazione di Serravalle Scrivia resterà in funzione. Per quanto riguarda la fermata dei treni ad alta velocità, se ne parlerà quando saranno certi i tempi di percorrenza. È quanto ha comunicato l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi.

La Regione Piemonte, in collaborazione con Rfi ed in un dialogo trasparente dell’amministrazione comunale di Serravalle Scrivia, sta valutando l’ipotesi di una nuova fermata ferroviaria presso l’Outlet di Serravalle. Questa fermata consentirebbe a migliaia di visitatori e lavoratori dell’area commerciale di accedere al trasporto pubblico locale, senza compromettere i servizi attuali per i residenti che utilizzano la stazione di Serravalle Scrivia.

Il collegamento presso l’Outlet di Serravalle è strategico per favorire il transito di treni regionali veloci e per potenziare i collegamenti diretti con Milano, creando così un’opportunità significativa per lo sviluppo del polo commerciale. Questo permetterebbe di agevolare non solo i dipendenti, ma anche i flussi turistici e crocieristici provenienti da Genova, rafforzando l’attrattività e la crescita dell’intera area.

«Il nostro obiettivo è garantire che la nuova fermata possa rappresentare un miglioramento per la mobilità del territorio, in un equilibrio tra le esigenze degli utenti attuali e di quelli potenziali», ha dichiarato Marco Gabusi. «Ogni decisione – ha proseguito Gabusi – sarà presa tutelando chi già utilizza la stazione di Serravalle e valutando l’utilità concreta per tutti gli utenti della zona». La Regione, infatti, garantirà una valutazione attenta per tutelare i 650 passeggeri giornalieri che utilizzano attualmente la stazione di Serravalle, di cui 520 sui treni regionali veloci e 130 sulla linea regionale Alessandria-Arquata, assicurando loro collegamenti adeguati e un accesso efficiente al servizio.

Per quanto riguarda la possibilità di una fermata dell’alta velocità sulla linea Genova-Milano, la Regione chiarisce che la questione, legata ai tempi di percorrenza, verrà definita una volta conclusa la cantierizzazione. Positive esperienze hanno individuato Tortona come fermata di Italo per la Genova-Roma e dalle linea Eurocity Genova-Zurigo. Questa indicazione è un punto di partenza anche per eventuali progetti futuri sull’alta velocità.