Coppia consuma un rapporto sessuale nella Chiesa di Salsasio

La nuova chiesa parrocchiale di Salsasio di Carmagnola (TO) è stata oggetto di una grave profanazione nell’ultimo periodo.

Nel primo pomeriggio di lunedì 27 ottobre il Parroco di Salsasio don Iosif Patrascan ha scoperto due giovani mentre che stavano consumando un rapporto sessuale all’interno della chiesa. Il fatto è avvenuto in pieno giorno con la possibilità che a vederli si potessero trovare bambini o anziani che spesso passano dalla chiesa per un momento di preghiera.

La giovane coppia di origine straniera dopo alcune effusioni sul sagrato ha pensato di appartarsi nel locale a fianco alla statua della Madonna e del Sacro Cuore per consumare il rapporto. Sul posto sono presenti delle telecamere ed ora i carabinieri stanno visionando le immagini per risalire ai soggetti.

Il Parroco ha ovviamente sporto denuncia e informato gli organismi parrocchiali.

Venerdì 7 novembre verrà celebrata una liturgia riparatoria nella chiesa in via Novara 102 con l’Adorazione Eucaristia e le confessioni dalle 17 alle 17,50 e la S. Messa alle ore 18.

Il fatto è l’ultimo ed il più grave di una serie di atti vandalici e di profanazione del luogo sacro. Nella scorsa estate alcuni malintenzionati hanno danneggiato il porticato sito davanti agli uffici parrocchiali proprio di fronte all’ingresso della chiesa e hanno sradicato e rubato le telecamere di videosorveglianza esterne della Parrocchia, rovinando anche alcuni fari esterni.

La zona dove è sita la chiesa nuova di Salsasio ed in particolare il sagrato e la scalinata della sede parrocchiale da troppo tempo sono oggetti di scontri tra gruppi e vandali che sporcano e spesso danneggiano gli spazi, le strutture e l’ingresso della chiesa, luogo sacro. Questi gesti sono anche un disprezzo verso un luogo sacro e verso la cristianità e la Chiesa.

La zona in cui è sita la chiesa nuova di Salsasio sta diventando una zona sempre meno sicura e spesso accadono fatti sgradevoli come persone che fanno i propri bisogni sul sagrato della chiesa, più volte le mura esterne sono state imbrattate e come se non bastasse spesso vengono importunate le persone che partecipano alle celebrazioni, in particolare gli anziani, o addirittura vengono disturbate le celebrazioni stesse.

Fatti che non sono accaduti solo a Salsasio, ma anche in altre chiese di Carmagnola dove alcuni ragazzi sono arrivati persino ad entrare in chiesa durante la Messa disturbando la celebrazione e bestemmiando ad alta voce.

La Parrocchia di Salsasio chiede pertanto che vengano aumentati i controlli nella zona e per i luoghi sacri.