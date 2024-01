Si terrà giovedì 18 gennaio alle ore 18.00, presso la Biblioteca Civica “Natalia Ginzburg” in Sala Molinari, sita in via Cesare Lombroso 16, Torino, la presentazione del saggio, “L’arcolaio delle fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari” Oligo Editore. Evento organizzato dalla Biblioteca Civica “Natalia Ginzburg”. Ospite della serata lo scrittore, folklorista e mitologo Paolo Battistel.

Scrittore e profondo conoscitore del mito e del folklore europeo, Paolo Battistel ci conduce nei recessi più profondi di quelle antiche narrazioni che noi siamo soliti chiamare “fiabe”. Storie sacre e arcaiche generate all’alba dell’umanità e apparentemente tanto semplici da sembrare a molti soltanto delle “storie per bambini”. Dietro al velo di moralità e censura, il canto della fiaba risveglia l’essenza più profonda dell’essere umano (dal bambino all’anziano) riscuotendolo dalla sua grigia opacità e facendolo rinascere a nuova vita.

In questo testo l’autore si concentra sulla figura della donna – nei suoi infiniti volti e funzioni – all’interno delle fiabe. Si viaggerà dalla dolce Rosaspina dal sonno incantato, verso principesse viziate, in fuga da un brutto ranocchio, fino a giungere a oscure dee e streghe come Baba-Jaga. Le fiabe ci incantano perché ritroviamo in esse i frammenti della nostra stessa anima, che prendono vita al suono magico delle parole “C’era una volta…”.

Paolo Battistel, docente e scrittore torinese, è laureato in filosofia e specializzato nello studio del mito e del folklore. Vanta numerose collaborazioni con testate giornalistiche e trasmissioni televisive nazionali (Mediaset) e locali. Tra le molte pubblicazioni, ricordiamo la raccolta di fiabe Lu Barban, il diavolo e le streghe, i saggi di storia e mitologia Il sangue di Caino, I figli di Lucifero e Il dio cornuto; il bestseller sullo studio della fiaba La vera origine delle fiabe. Gli ultimi frammenti di un mondo perduto; infine, L’arcolaio delle fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari, uscito con Oligo Editore, è la sua ultima pubblicazione uscita nel giugno 2023.

Stefania Benni, libera professionista nel settore immobiliare e divulgatrice culturale, è referente per il Piemonte, degli Stati Generali delle Donne. È la presidente dell’Associazione Connetti@moci. Speaker radiofonica, ideatrice e conduttrice del programma Connetti@moci. Risulta tra i fondatori del progetto “L’Autostrada delle api e degli insetti impollinatori”, un’iniziativa che si propone di preservare la biodiversità. Da anni è un’organizzatrice e moderatrice di eventi e workshop su tematiche di rilevanza sociale.