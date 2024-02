Carlevè ‘d Lans 2024

Sabato 10 febbraio alle ore 09:45, 10:45 e 15:15 presso la Biblioteca Civica letture animate per bambini dai 3 ai 7 anni “Ti conosco Mascherina” su prenotazione in Biblioteca.

Sabato 17 febbraio alle 15:00 ritrovo delle maschere in Piazza del Donatore di Sangue con il Conte Biancamano e la sua Contessa. Seguirà la presentazione delle maschere tradizionali dei paesi limitrofi partecipanti. Consegna delle chiavi della Città da parte del Sindaco a Martin e Mariana. Sfilata per le vie della città e battaglia dei coriandoli e gonfiabili in piazza Rolle.

Ore 16:30 presso il Salone Polifunzionale in Piazza Rolle al Lanzolncontra “Magiexpress, il Treno delle Meraviglie”, teatro magico a cura di Magic Bunny Show.

Ore 21:15 presso il Salone Polifunzionale terzo turno – “Quando c’era la nebbia”. Spettacolo musicale e racconti della Torino e del Piemonte a cavallo fra gli anni ’50 e ’60.

In caso di maltempo si terranno solo gli spettacoli presso il salone polifunzionale al Lanzolncontra.

Comune di Lanzo Torinese