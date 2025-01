Festa di Fine Campagna Crowdfunding e Swap Party: il 31 gennaio a Torino!

Torino, 28/01/25 – Il CNGEI di Torino vi invita a una serata speciale per celebrare insieme il successo della campagna crowdfunding per la nuova sede in Via Bernardo de Canal 33 bis/A.

Venerdì 31 gennaio alle ore 18:00, unitevi a noi per uno Swap Party gratuito, un evento all’insegna della sostenibilità e della comunità!

Unisciti allo Swap Party

Lo Swap Party è l’occasione perfetta per condividere, ridurre gli sprechi e promuovere uno stile di vita più sostenibile.

Come funziona? Porta con te da 1 a 6 capi o accessori e preparati a divertirti scambiandoli con gli altri partecipanti!

Nota bene: I capi devono essere puliti, non rovinati e non rotti.

Festeggiamo un grande risultato

L’evento sarà anche un momento per brindare al successo della campagna crowdfunding che permetterà al CNGEI di Torino di realizzare una nuova casa per le attività scout, uno spazio accogliente dedicato ai giovani e alla comunità di Torino.

Dettagli dell’evento

Quando: Venerdì 31 gennaio 2025, dalle ore 18:00

Dove: Via Bernardo de Canal 33 bis/A, Torino

Cosa vi aspetta?

Celebrazione: Festeggiamo insieme il traguardo raggiunto.

Aperitivo: Gustate bevande e stuzzichini in ottima compagnia.

Giochi da tavolo: Divertitevi con i giochi più amati.

Swap Party: Scambiate i vostri capi e accessori con altri partecipanti per dare nuova vita al vost guardaroba.

Iscriviti ora!

La partecipazione è gratuita, ma la registrazione è obbligatoria.

Prenota il tuo posto qui: https://forms.gle/oJFGgEc3A6WAJBSj6

Perché partecipare?

Promuovi la sostenibilità in modo concreto.

Celebra un grande traguardo insieme alla comunità scout.

Porta un tocco di novità al tuo guardaroba con scambi unici.

Vi aspettiamo per una serata indimenticabile di moda, festa e solidarietà. Non mancate!

Evento Facebook: https://fb.me/e/3CyYmfDei