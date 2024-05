Il maestro Massimo Folliero a Rivarolo Canavese

Far parte della rete delle scuole in convenzione con il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria, è da sempre stato motivo di grande orgoglio per l’associazione Liceo Musicale che ne ha apprezzato fin da subito i momenti di scambio culturale che diventano, di volta in volta, un modo per arricchirsi e migliorarsi, questa volta con il Maestro Massimo Folliero.

Il testo della Convenzione prevede che scuole siano propositive per progetti di eventi, concerti, esibizioni di vario genere mentre il Conservatorio si impegna a verificare periodicamente il livello di preparazione degli allievi attraverso esami di certificazione ma anche momenti di lezione che si svolgono a volte presso lo stesso Conservatorio e, altre, nella sede dei corsi delle singole scuole. In questo modo diventa sempre più serrato lo scambio anche con i docenti delle materie sia strumentali sia teoriche che, ovviamente, arricchisce sia gli allievi coinvolti sia i loro insegnanti.

Il 14 maggio, presso la sede dei corsi dell’associazione Rivarolese, la classe di pianoforte di Sonia Magliano ha avuto l’onore di incontrare il Maestro Massimo Folliero che ha saputo mettere a disposizione dei giovanissimi pianisti la sua grande esperienza formatasi dapprima presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, dove ha conseguito il Diploma, e poi presso i Corsi di Alto Perfezionamento Pianistico con importanti musicisti del panorama nazionale ed internazionale quali Walter Bozzia, Riccardo Zadra, Federica Righini, Stefano Mancuso, Mamiko Suda e soprattutto il celebre Pianista e didatta M° Aquiles Delle Vigne, il cui incontro si è rivelato molto importante per la sua crescita da un punto di vista musicale ed artistico.

Folliero arriva da un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in numerose ed importanti sale di città italiane e mondiali tra le quali l’Auditorium “Muza Kawasaki” di Tokyo (Giappone), Carnegie Hall di New York, Fyre Museum di Seattle (USA), “Kapelzaal del Volksuniversiteit” di Leiden (Olanda), “Heritage Chapel” presso il Christchurch Music Center (Nuova Zelanda), “Salon de Actos” dell’Ateneo di Madrid (Spagna), Yong Siew Toh Conservatory di Singapore, Brunei Music Society (Brunei).

E ancora, USCI University e Classical Music Society di Kuala Lumpur (Malesia), “Lee Ysaan” Concert Hall e “Y. C. Cheng” Lecture Theatre di Hong Kong, Auditorium della Médiathèque di Megève (Francia) e Trinity College Music Society di Cambridge (Inghilterra). Dal 2005 è Direttore Artistico del Festival Pianistico Internazionale di Galliate e dal 2012 è Direttore Artistico dell’Associazione Musicale “FortePiano” mentre tiene regolarmente Master Classes di perfezionamento pianistico in Italia e all’estero (Spagna, Russia, Giappone, Thailandia, India, Hong Kong, Malesia, Australia).

Il Maestro, da qualche anno docente di pianoforte principale presso il Conservatorio di Alessandria nei percorsi accademici di primo e secondo livello, ha piacevolmente coinvolto i ragazzi in ragionamenti sia tecnici sia espressivi complimentandosi con l’alto livello di preparazione della scuola. Un plauso per l’impegno e i risultati ottenuti da Anna Ponzetto, Chiara D’Ambrosio, Arianna Pianasso, Elisabetta Mollo, Alessandra Pellegrino e dal violinista Francesco Acatrinei che dovrà a breve sostenere l’esame di secondo strumento proprio con il pianoforte.