Alberto Barbi racconta Primo Carnera

Alberto Barbi in “La tempesta” per il dodicesimo appuntamento della stagione, venerdì 2 febbraio ore 21.00 via Mombarcaro 99/b Torino zona Santa Rita.

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, media partner Radio Grp e come web partner Radio Contatto, presenta la stagione teatrale 2023/2024 il cui tema è “Punti di vista, incontro”.

Il progetto nasce da un’esigenza del PTC nel rendere la cultura, una via pratica da percorrere, incrociando il cammino di uomini e donne con esperienze diverse, tutte preziose, che si arricchiscono incontrandosi, scontrandosi e permeandosi le une alle altre, tenendo conto delle basi culturali di integrazione e rispetto verso se stesso gli altri e la natura che lo circonda.

Gli spettacoli diversi nella forma, messi in un unico contenitore, danno spazio all’idea di integrazione nei nostri diversi punti di vista.

Sul pugile Primo Carnera sono stati scritti libri e fumetti, sceneggiati televisivi, aperti musei.

Ma chi era Carnera? Campione del mondo di pugilato, fenomeno da baraccone, eroe del proletariato, icona fascista, bruto ignorante, amante di Dante e della lirica, mendicante, malato, assassino, invenzione giornalistica. Tante definizioni, eppure nessuna sufficiente a descrivere un uomo che ha fatto della forza di volontà la sua vera caratteristica principale. Questo spettacolo, partendo dall’incontro nel quale perde il titolo di campione del mondo, attraverso le 11 estenuanti riprese, racconta la vita di un uomo unico e di come abbia saputo resistere, anche nella tempesta.

Undici riprese per raccontare gli anni della giovinezza e la guerra, l’espatrio, le sue esperienze in viaggio con il circo, i primi contatti con la boxe. E poi ancora i debiti, le truffe dei suoi manager, il matrimonio mancato, l’abbandono da parte del fascismo, la povertà, la malattia. Undici riprese per raccontare come, a volte, l’uomo sia più grande del campione.

