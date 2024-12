Il CNGEI di Torino lancia una campagna di crowdfunding per ristrutturare la nuova sede e creare una “casa” per gli scout e la comunità

Il CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) di Torino ha avviato una campagna di crowdfunding per raccogliere fondi destinati alla ristrutturazione della nuova sede di Via De Canal 33 Bis/A a Torino.

L’obiettivo è trasformare questo spazio in una vera e propria “casa” per scout e comunità, un luogo che possa accogliere e supportare le attività educative, formative e sociali per bambini e bambine, ragazzi e ragazze e adulti.

Chi siamo:

Il CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) è una delle più grandi realtà scout laiche in Italia, impegnata nell’educazione dei giovani, nella promozione dei valori di cittadinanza attiva, solidarietà e sostenibilità.

La sezione di Torino da più di 100 anni offre attività formative ed educative per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 19 anni.

Aiutaci a trasformare questo sogno in realtà!

Per trasformare questo sogno in realtà il CNGEI di Torino ha bisogno del supporto di tutti e tutte. La campagna di crowdfunding ha l’obiettivo di raccogliere 10.000 euro per finanziare tre interventi principali:

Riparazioni strutturali (5.000€)

Adeguamento impianti (3.000€)

Creazione di un tetto verde (2.000€)

Ogni donazione sarà utilizzata direttamente per la ristrutturazione degli spazi e per garantire che la sede sia funzionale e accogliente per tutte le fasce di età.

Le donazioni sono detraibili dalle imposte per i privati (con una detrazione del 26%) e deducibili per le aziende, offrendo quindi vantaggi fiscali per chi decide di supportare il progetto.

La campagna, che si concluderà il 31 gennaio 2025, si avvale della piattaforma Ideaginger. Se l’obiettivo non verrà raggiunto, tutte le donazioni verranno restituite. È quindi fondamentale per il successo dell’iniziativa che il maggior numero possibile di persone contribuisca e diffonda il messaggio.

Come contribuire alla campagna di crowdfunding del CNGEI di Torino

Chiunque desideri partecipare può effettuare una donazione direttamente tramite il link della campagna: www.ideaginger.it/progetti/una-nuova-casa-per-gli-scout-cngei-di-torino.html

Inoltre, il CNGEI di Torino invita tutti e tutte a seguire i propri canali social (Facebook e Instagram) per aggiornamenti e contenuti legati alla campagna, e a condividere il progetto con amici e familiari per aumentare la visibilità e raccogliere il maggior numero di donazioni possibile.