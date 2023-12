Un luogo dove stare alla storia e vivere il presente: oltre 62mila persone hanno abitato il Polo nel 2023. Oltre 31mila le presenze agli eventi (19mila nel 2022) per circa 500 eventi complessivi e un aumento di utilizzo delle sale superiore al 15%.

Protagonisti di questi risultati i 24 Istituti culturali partecipanti del Polo, dimostrando ancora di più l’urgenza e l’importanza del lavoro di presidio democratico, sociale e culturale che tutti insieme portano avanti. A questa crescita contribuiscono un insieme di investimenti che ha rafforzato il Polo e la qualità dei suoi servizi.

Gli archivi hanno superato complessivamente i 10 km lineari con la realizzazione di ulteriori 500mt lineari a vantaggio del patrimonio librario e archivistico degli Enti, con 18 nuovi fondi acquisiti e di pari passo un aumento delle consultazioni del 48%, con un dato di presenze in Sala Lettura che si conferma a quota 17mila persone. Invece sono più di 12mila gli studenti accompagnati nel loro percorso formativo e più di 1700 gli insegnanti coinvolti.

La community del Polo cresce anche online. In un anno sono 1300 i nuovi follower su instagram (+18%) di cui 1000 a partire da giugno in concomitanza con il lancio della nuova identità visiva. Le Interazioni rispetto al 2022 sono aumentate del 100% e la copertura del 42,91%. Ad oggi il 50% della community di instagram ha meno di 35 anni. Trend di crescita anche per gli utenti del nuovo sito internet che salgono dell’11% nell’ultimo trimestre 2023 rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Interessante il dato su Facebook, la cui fanbase è di fatto stabile (22.454 follower, +2,5%) dove però la copertura organica (cioè quella non derivata da sponsorizzate) è aumentata del 100% e le interazioni con i contenuti sono aumentate del 127,9%.

E’ stato anche un anno di novità per gli spazi del Polo: la nuova Sala Auditorium (180 posti a sedere) con il nuovo allestimento audio, video e regia web; due nuovi spazi espositivi (Galleria Voltoni al -1 e all’ingresso di Palazzo San Daniele); un nuovo sistema di connettività integrata su fibra, la nuova segnaletica interna ed esterna e i nuovi arredi in arrivo per il Salotto del Polo che diventerà uno spazio di incontro e studio sempre più informale e relazionale, di cui i primi segni sono già visibili.

Tutto all’insegna della sostenibilità, grazie al percorso Abbasso impatto, avviato con la Cooperativa Verdessenza, e che ha già portato risultati tangibili: sostituzione di lampade neon con led, utilizzo per i catering di solo vetro e ceramica (no materiali usa e getta), menù della caffetteria con prodotti stagionali e proposte vegane, dismissione macchine distributrici acqua e cibo per riduzione consumo plastica monouso, a partire dalle bottigliette.