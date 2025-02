È stata deliberata dalla Giunta municipale di Cherasco la volontà di cercare possibili soluzioni progettuali in merito all’annosa questione della realizzazione di un attraversamento pedonale sicuro (sopraelevato o sottopasso) a Roreto sulla Statale 231.

Da alcuni decenni ormai Roreto di Cherasco si è trasformata da frazione prevalentemente agricola a polo industriale, commerciale ed economico, registrando di conseguenza anche un importante incremento demografico grazie alla comodità delle vie di collegamento urbano presso altri centri cittadini limitrofi (principalmente Bra e Cherasco capoluogo), alle numerose attività commerciali e artigiane, alla presenza di negozi di varia tipologia, alla comodità dei servizi di trasporto pubblico e, non da ultimo, alla qualità dell’offerta formativa proposta dal complesso scolastico roretese.

A fronte di queste note positive il fatto che la frazione è tagliata dalla statale 231, percorsa giornalmente da centinaia di automobili e mezzi pesanti con aumento del rischio di comportamenti pericolosi e incidenti stradali, ed effetti negativi sia per la congestione delle strade che per la sicurezza dei pedoni.

«Il programma elettorale della lista di questa Amministrazione – dice il sindaco Claudio Bogetti – ha previsto a Roreto anche la realizzazione di un attraversamento stradale per la messa in sicurezza della viabilità pedonale sulla S.S. n. 231; la Giunta si è espressa a favore esprimendo la volontà nel cercare e trovare delle soluzioni a questo grosso problema».

«Con questa delibera – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi – si dà mandato di preparare progetti che poi verranno condivisi con la popolazione di Roreto per decidere se fare un sovra o un sottopasso. Crediamo che sia un’opera fondamentale per Roreto e andrebbe a risolvere tre punti fondamentali: la sicurezza dei pedoni, il traffico e l’ambiente. Ad oggi infatti Roreto parte storica è divisa da Roreto parte nuova dalla statale, percorsa giornalmente da un enorme traffico; il progetto vorrebbe unire le due parti entrambe provviste di molti servizi e rendere l’attraversamento sicuro per i pedoni. Altro punto da considerare è che attualmente il semaforo intelligente presente per l’attraversamento, ogni volta che viene utilizzato blocca i veicoli formando code chilometriche che inquinano l’aria che si respira. Quindi si tratta di un progetto che ha una valenza importantissima per Roreto».