Il Comune di Piobesi aderirà al progetto “Giovani in Comune!”, un’iniziativa promossa dal Comune di Vigone come ente capofila e sostenuta da numerosi comuni del Pinerolese. Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, nasce con l’obiettivo di coinvolgere i giovani under 36 nella vita sociale e amministrativa dei propri territori, offrendo un percorso formativo gratuito che coniuga teoria e pratica.

Grazie a questa adesione, anche i giovani piobesini interessati potranno partecipare gratuitamente al corso. Il programma prevede sei incontri online, della durata di due ore ciascuno, che si terranno mensilmente in orario infrasettimanale. Gli argomenti affrontati spaziano dall’innovazione nella Pubblica Amministrazione all’etica pubblica, passando per temi come il ruolo dell’amministratore locale, le politiche di invecchiamento attivo, l’utilizzo di strumenti digitali per la gestione del territorio, e l’organizzazione e la contabilità degli enti del terzo settore.

Oltre agli incontri online, il progetto “Giovani in Comune!” include laboratori pratici che si svolgeranno in presenza una volta al mese, di sabato, nelle sedi dei comuni partner. Questi incontri saranno dedicati ad approfondire aspetti concreti della gestione amministrativa, come la promozione del territorio, la gestione dei finanziamenti, i tributi locali e i servizi pubblici. L’esperienza formativa culminerà in un workshop di due giorni, ospitato in una struttura in montagna, durante il quale i partecipanti avranno modo di consolidare quanto appreso e confrontarsi tra loro in un contesto informale.

Il progetto si rivolge sia ai giovani cittadini che vogliono avvicinarsi al mondo della gestione pubblica, sia agli amministratori locali under 36 o di recente nomina. È un’opportunità concreta per conoscere meglio il funzionamento delle istituzioni e per contribuire attivamente alla vita del proprio territorio.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile l’indirizzo mail ufficiostampa@comune.piobesi.to.it