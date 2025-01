Un utilizzo intelligente e sostenibile della risorsa idrica nelle filiere agricola, industriale e in ambito civile per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e interventi di bonifica nei SIN (Siti di Interesse Nazionale) con particolare attenzione alle aree agricole e ittiche presenti. Questi gli obiettivi oggetto del Protocollo di Intesa firmato oggi tra il CREA, il più importante ente di ricerca italiano in agroalimentare, e la SOGESID, la Società di Ingegneria delle Amministrazioni centrali dello Stato.

L’accordo, di durata triennale, prevede di sviluppare studi, ricerche, iniziative e progetti in sinergia, nei rispettivi ambiti di competenza e, soprattutto, nei comparti agricolo, agroalimentare e agroindustriale.

È prevista la stipula di specifici Accordi Attuativi, in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, volti a dettagliare le modalità di esecuzione, individuando i rispettivi compiti e responsabilità. Periodicamente, saranno organizzate attività formative, divulgative e congressuali del lavoro svolto.

Ai fini della programmazione delle attività oggetto del Protocollo d’Intesa, viene istituito un Comitato di coordinamento, composto da due membri, uno per ciascuna Parte, che si riunirà per definire gli indirizzi delle azioni da intraprendere.

“Di fronte alla crisi climatica, che sta facendo pagare all’Italia il conto più salato d’Europa, occorre reagire proteggendo prima di tutto acqua e suolo, il nostro capitale naturale. Due le leve da azionare: la prima, consolidare ed espandere la base conoscitiva, poiché senza conoscenza non vi può essere strategia; la seconda, giocare in squadra con il resto del Sistema Paese per intervenire con approcci innovativi ed integrati e con soluzioni calate sul territorio. In questo scenario si colloca il protocollo CREA – SOGESID che abbiamo firmato oggi”. Così il presidente CREA Andrea Rocchi ha commentato l’accordo firmato oggi.

“La collaborazione con il CREA ci permetterà di sviluppare progetti innovativi mirati all’ottimizzazione della gestione delle risorse naturali“, ha dichiarato Errico Stravato, Amministratore Delegato e Direttore generale di Sogesid, a margine della firma dell’accordo. “Con questo Protocollo d’intesa, Sogesid e CREA, integrando le proprie competenze specifiche, si impegnano a promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche nei settori agricolo, industriale e civile, affrontando le sfide dei cambiamenti climatici e migliorando i processi di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale“.