Il Parco del Valentino è una delle aree verdi più importanti di Torino, il più significativo parco del capoluogo piemontese: conosciuto e apprezzato sia dai locali che dai turisti, dista solo 1 km dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova ed è collocato lungo la sponda sinistra del Po, tra i ponti Umberto I e Isabella.

Gli alberi del Parco del Valentino

Numerosi sono gli elementi che dovrebbero spingere i viaggiatori a soffermarsi per un po’ nel Parco del Valentino: su tutti, la presenza di circa 1800 alberi ad alto fusto tra pioppi, salici, faggi, aceri, sequoie e querce. Si trovano altresì alcuni esemplari monumentali di grandissimo interesse, e non solamente per gli appassionati di patrimoni arborei. Circa metà della superficie del parco è destinata a parco.

Gli animali presenti nel Parco del Valentino

Oltre al patrimonio vegetativo, all’interno del Parco del Valentino si trovano numerosi animali che possono essere frequentemente ammirati: spesso basta solo un po’ di pazienza per ammirare un’avifauna difficilmente visibile in città e in tutta la zona del capoluogo.

Su tutti, prevalgono naturalmente gli uccelli, legati prevalentemente all’ambiente fluviale, come germani reali e folaghe, gallinelle d’acqua e anatre. Tra i rapaci, abita qui il nibbio bruno, mentre al Borgo Medievale è possibile scorgere una colonia di rondini.

Il Giardino Roccioso del Parco del Valentino

Tra le altre attrazioni del Parco del Valentino segnaliamo poi il Giardino Roccioso, realizzato da Giuseppe Ratti in occasione dell’Expo del 1961: una superficie di 12.000 mq trasformata in un meraviglioso giardino con le sue stradine lastricate, i giochi d’acqua, i punti di sosta in cui soffermarsi piacevolmente, i terrazzi e molto altro ancora.

Con il passare degli anni il giardino fu ulteriormente ampliato e furono annesse diverse aree verdi presenti nelle circostanze. Tra le varie, il Roseto, realizzato nel 1965, è tutt’oggi una delle zone preferite: si trovano più di 2.000 rosai che non mancheranno di allietare tutti i visitatori.

Le altre attrazioni

Tra le altre principali attrazioni del parco troviamo anche il Borgo Medievale, allestito al fine di rendere omaggio alle antiche tradizioni culturali del Piemonte, così come le numerose statue che costellano l’area: ci sono quelle di Massimo D’Azeglio, Cesare Battisti e Ascano Sobrero. Tra le fontane più belle, c’è la fontana dei Ceppi, conosciuta anche con il nome di Fontana dei Dodici Mesi, costituita da una vasca in stile rococò circondata da dodici statue.

Condividiamo infine come nel parco si trovino alcuni bar e locali in cui è possibile fermarsi per bere un caffè e ristorarsi un po’.

Come visitare il Parco

È possibile raggiungere il Parco del Valentino con diversi mezzi. La bicicletta è probabilmente lo strumento consigliabile, considerato che sarà possibile entrare nel parco attraverso questo strumento e visitarlo così per tutta la sua estensione. È inoltre possibile arrivare al parco con l’auto utilizzando uno dei tanti parcheggi interni, così come in bus: arrivano nei pressi del parco i bus numero: 9 – 16 – 42 – 45 – 45 barrato – 52 – 67.