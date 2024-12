Quattro appuntamenti pomeridiani nel magnifico scenario della Sala di Diana della Reggia di Venaria per vivere la magia delle festività fra melodie barocche, brani salottieri romantici, gemme del repertorio fin de siècle e ritmi del Novecento americano. Si intitola Natale in musica. Concerti in Reggia di Lingotto Musica il ciclo cameristico realizzato in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude che dal 27 al 30 dicembre arricchisce il palinsesto di mostre e attività culturali della Venaria Reale.

Protagonisti giovani solisti e formazioni emergenti under 35 dal comprovato talento quali il duo violino-violoncello composto da Esther Zaglia e Ada Guarneri, la pianista Antonia De Pasquale, il trio con pianoforte formato da Federica Severini, Anzhe Zuo e Pier Carmine Garzillo e il mezzosoprano Laura Capretti accompagnato al pianoforte da Edoardo Momo.

Natale in musica: il programma

La rassegna si apre, venerdì 27 dicembre alle 16, con il duo d’archi al femminile formato dalla violinista Esther Zaglia e dalla violoncellista Ada Guarneri, che indaga l’alchimia di coppia fra i due strumenti alternando pagine scelte dalla Suite per violoncello n. 4 in mi bemolle maggiore BWV 1010, dalla Sonata per violino n. 2 in la minore BWV 1003 e dalle clavicembalistiche 15 Invenzioni a 2 voci BWV 772-786 di Johann Sebastian Bach fino alla Sonata per violino e continuo in sol maggiore HWV 358 di Georg Friedrich Händel. Entrambe diplomate al Conservatorio di Torino e perfezionatesi al Royal College of Music di Londra, Zaglia e Guarneri si sono già esibite in numerosi recital nel Regno Unito e hanno incrociato le proprie strade in vari ensemble. Il concerto è realizzato in collaborazione con De Sono Associazione per la Musica, che ha assegnato una borsa di studio a Esther Zaglia dal 2019 al 2021.

Sabato 28 dicembre alle 18, spazio al recital pianistico di Antonia De Pasquale, promettente talento del concertismo internazionale e vincitrice di oltre 35 concorsi (fra cui il Gold Prize ai VIMA 2024 e il Premio Piano City Milano 2023), che esegue due baluardi ai confini del Classicismo musicale quali la Sonata in mi bemolle maggiore Hob.XVI:52 di Franz Joseph Haydn e la Sonata n. 4 in mi bemolle maggiore op. 7 di Ludwig van Beethoven. Il concerto è realizzato in collaborazione con Fondazione Accademia di Musica, di cui De Pasquale frequenta i corsi di alto perfezionamento sotto la guida di Roberto Plano e Mariangela Vacatello.

Segue, domenica 29 dicembre alle 18, il viaggio nei colori nostalgici della Mitteleuropa romantica con Tristia (La Vallée d’Obermann) S. 378c di Franz Liszt e il Trio n. 2 in sol minore op. 26 di Antonín Dvořák, dove si uniscono l’intensità del pianista Pier Carmine Garzillo, la dolcezza del violino di Federica Severini e la forza espressiva della violoncellista Anzhe Zuo: tutti ex allievi della Fondazione Accademia di Musica, pluripremiati e già avviati a una brillante carriera solistica o in prestigiose orchestre italiane.

Chiude, lunedì 30 dicembre alle 16, la selezione di Lieder, arie d’opera e songs che riunisce alcuni fra gli autori più noti del Novecento europeo (da Gabriel Fauré a Alban Berg) e americano (da George Gershwin a Leonard Bernstein). Sul palco il mezzosoprano Laura Capretti, ex borsista De Sono, e il pianista Edoardo Momo, entrambi attivi in varie formazioni cameristiche e membri del quintetto Le Fil Rouge dal 2021.

Natale in musica: info biglietti

Biglietto Reggia + concerto

Intero: € 8

Ridotto Under 21: € 2

Gratuito: possessori Abbonamento Musei in corso di validità

Previa prenotazione, i concerti sono inclusi in tutte le formule d’ingresso diurne (Reggia, Tutto in una Reggia, Reggia e Castello della Mandria) e serali (Sere di Natale, Sere di Natale+Mostre) previste dalla Reggia di Venaria. Con i biglietti serali è consentito l’accesso al concerto a partire da un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Biglietto Reggia + 4 concerti

Intero: € 20

Con l’acquisto del biglietto Tutto in una Reggia per la data del primo concerto, si potrà accedere gratuitamente alle tre date successive

Dove acquistare

I biglietti d’ingresso sono disponibili online e presso la biglietteria centrale della Reggia di Venaria. Per assistere ai concerti è obbligatoria la prenotazione scrivendo a prenotazioni@lavenariareale.it o chiamando il n. 011 4992333