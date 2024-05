“Tangle…in the womb of a juggler” di Francesca Mari

Il nuovo suggestivo spettacolo di circo contemporaneo di Francesca Mari Tangle…in the womb of a juggler, che andrà in scena al Teatro Teatro Perempruner di Grugliasco, in Piazza Matteotti 39, sabato 11 maggio alle ore 21 nell’ambito della stagione teatrale, esplora il movimento in un sogno astratto, liberamente ispirato ai miti e alle leggende di Tonga. Al centro la femminilità e le mille sfaccettature della disciplina della giocoleria. La data è realizzata con il sostegno di Fondazione Piemonte dal Vivo.

Tangle…in the womb of a juggler, prodotto da Lanciarte APS, è un omaggio fatto da una giocoliera italiana a una cultura completamente differente, cui è accomunata dalla immensa gioia portata dal semplice atto del lanciare oggetti. Realizzato a seguito di un viaggio alle isole Tonga, lo spettacolo è ispirato al gioco Hiko, nel quale giovani donne lanciano in aria le noci tui-tui unendo il gesto al canto e alla danza. Ne deriva uno spettacolo circense affascinante e intimo, in grado di alternare momenti di puro virtuosismo ad altri più lievi e divertenti. Alla giocoleria classica si alterna l’antica arte dell’antipodismo, ovvero la giocoleria fatta utilizzando i piedi al posto delle mani. “Tangle” in italiano significa “groviglio”, mentre “in the womb of a juggler” significa “nel grembo di un giocoliere”.

Francesca Mari è una giocoliera e artista di strada con 10 anni di esperienza internazionale. Porta in tournée il suo lavoro oltre a esibirsi a livello internazionale con molte compagnie di circo, registi e coreografi acclamati dalla critica. Tangle è il nuovo lavoro solista di Francesca Mari e nasce dal desiderio di sfidare se stessa come giocoliera e circense. È specializzata nell’antipodismo, una disciplina rara quanto antica, e unisce i suoi studi antropologici alla ricerca circense, sempre innovativa e originale. Lavora dal 2013, esibendosi in Clowns and queens, Smashed, 8songs, Meta, Smashed 2 e nell’opera vincitrice del premio Olivier Akhnaton, produzione ENO al London Coliseum. Nel 2017 si è esibita al GOP Varietè teatro in Metropolitan.