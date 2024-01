Appuntamenti di inizio anno sino all’Epifania a Sestriere

02/01/2024 – Concerto di inizio nuovo anno – Con il corpo musicale di Villar Perosa diretto dal Maestro Fiorenzo Pereno. Il Corpo Musicale di Villar Perosa, fondato nel 1921 su iniziativa del Senatore Giovanni Agnelli, è oggi uno dei sodalizi più longevi tra quelli presenti sul nostro territorio, poliedrico e camaleeontico in tutte le loro performance. Ore 21.00 presso la Chiesa di Sant’Edoardo.

03/01/2 024 – Gusto in Quota Sestriere – “I dolci delle feste in compagnia dei panificatori della Val Sangone”. Intervengono i panificatori della Val Sangone e l’ Avv. Alberto Negro Delegato di Pinerolo Accademia Italia della Cucina. Conduce Alessandra Maritano. Dalle ore 17.30 a Casa Olimpia Sestriere in via Pinerolo.

04/01/2024 – “Gli aperitivi con lo specialista”- “Chirurgia e Medicina Estetica . Nuove frontiere… per evitare che il “sonno della ragione generi mostri”. Dottor. Federico Villani- Chirurgo Plastico. Dalle ore 18.00 presso la sala conferenze dell’ufficio del Turismo di Sestriere, Via Pinerolo. Segue aperitivo.

05/01/2024 – “Gli aperitivi con lo specialista”- “Incontinenza urinaria e disturbi della minzione.. Vi fanno credere che ad una certa età pannolini e pannoloni siano la norma… ma non è vero! A cura del Dott. Alessandro Giammò, NeuroUrologo e Dott.ssa Elena Bertolucci- Fisioterapista del Pavimento Pelvico. Dalle ore 18.00 presso la sala conf erenze dell’ufficio del Turismo di Sestriere, Via Pinerolo. Segue aperitivo.

06/01/2024 – Gusto in Quota Sestriere – “Cioccolato e Vermuth: eccellenze torinesi a confronto. Intervengono l’ Avv. Alberto Negro Delegato di Pinerolo Accademia Italia della Cucina, la Dottoressa Alessandra Maritano e lo Storico e Sommelier Prof. Ilario Manfredini. Con la disponibilità del cioccolato del Maestro Cioccolatiere Guido Castagna. Conduce Alessandra Maritano. Dalle ore 17.30 a Casa Olimpia Sestriere in via Pinerolo.

