Sestriere stagione invernale 2023-2024

DICEMBRE 2023

07/12/2023 – Accensione albero di Natale, ore 18.00 in piazza Fraiteve

Dal 16/12/2023 al 7/01/2024 – Mercatino dei ragazzi del “C’entro Sestriere”. Mostra e vendita (offerta libera) dei lavoretti dei ragazzi del “C’entro Sestriere”. Ideale per chi è alla ricerca di manufatti speciali da regalare, o da regalarsi, per le festività natalizie e, al tempo stesso, per dare un piccolo contributo alla struttura da anni si prende cura delle persone più fragili. La mostra è allestita presso l’ufficio del turismo di Sestriere, in via Pinerolo, ed è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

Dal 23/12/23 al 07/01/24 – “La pittura incontra la scultura” – Mostra d’arte a cura dei maestri Pierflavio Gallina e Carlo Piffer. Inaugurazione il 26/12/2023. Orari di visita: 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso libero, Sala Pro Loco Sestriere, via Louset.

Dal 24/12 – Babbo Natale a passeggio per il Colle – Carico di caramelle per grandi e piccini. Dalla Chiesa Sant’ Edoardo e vie del paese.

24/12/2023 – Santa Messa della Notte di Natale – Alle ore 22.30 presso la Chiesa Sant’Edoardo al Colle del Sestriere.

27/12/2023 – “Gli aperitivi con lo specialista”- Il microbiota intestinale, come viverci bene, come utilizzarlo per migliorare la nostra salute”. Prof. Ferruccio Bonino – Gastroenterologo. Dalle ore 18.00 presso la sala conferenze dell’ufficio del Turismo di Sestriere, Via Pinerolo. Segue aperitivo.

28/12/2023 – “Gli aperitivi con lo specialista”- “Glicemia e Colesterolo… tenerli bassi per prevenire infarti, ictus e cirrosi. Prof. Paolo Cavallo Perin – Internista. Dalle ore 18.00 presso la sala conferenze dell’ufficio del Turismo di Sestriere, Via Pinerolo. Segue aperitivo.

29/12/2023 – “Presentazione del libro “Fuga da Berlino” -Di Paolo Chiappero. Paolo Chiappero, recentemente ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i quali: vincitore del Premio Letterario di Letteratura Italiana Contemporanea 2023, è stato selezionato a Sanremo Writers tra gli scrittori dell’ edizione 2024, vincitore del “premio speciale della Giuria” al Premio Internazionale d’ Eccellenza “Città del Galateo 2023, con il Patrocinio del Senato della Repubblica. Ore 18.00 presso l’ Ufficio del Turismo, Via Pinerolo.

30/12/2023 – Fiaccolata dei Maestri delle Scuole Sci di Sestriere – Dalle ore 21.00 all’arrivo piste Vialattea al Colle del Sestriere. Dj set by RICH MORE e degustazione di Vin Brule a cura Alpini ANA Gruppo Sestriere.

GENNAIO 2024

02/01/2024 – Concerto di inizio nuovo anno – Con il corpo musicale di Villar Perosa diretto dal Maestro Fiorenzo Pereno. Il Corpo Musicale di Villar Perosa, fondato nel 1921 su iniziativa del Senatore Giovanni Agnelli, è oggi uno dei sodalizi più longevi tra quelli presenti sul nostro territorio, poliedrico e camaleeontico in tutte le loro performance. Ore 21.00 presso la Chiesa di Sant’Edoardo.

03/01/2024 – Gusto in Quota Sestriere – “I dolci delle feste in compagnia dei panificatori della Val Sangone”. Intervengono i panificatori della Val Sangone e l’ Avv. Alberto Negro Delegato di Pinerolo Accademia Italia della Cucina. Conduce Alessandra Maritano. Dalle ore 17.30 a Casa Olimpia Sestriere in via Pinerolo.

04/01/2024 – “Gli aperitivi con lo specialista”- “Chirurgia e Medicina Estetica . Nuove frontiere… per evitare che il “sonno della ragione generi mostri”. Dottor. Federico Villani- Chirurgo Plastico. Dalle ore 18.00 presso la sala conferenze dell’ufficio del Turismo di Sestriere, Via Pinerolo. Segue aperitivo.

05/01/2024 – “Gli aperitivi con lo specialista”- “Incontinenza urinaria e disturbi della minzione.. Vi fanno credere che ad una certa età pannolini e pannoloni siano la norma… ma non è vero! A cura del Dott. Alessandro Giammò, NeuroUrologo e Dott.ssa Elena Bertolucci- Fisioterapista del Pavimento Pelvico. Dalle ore 18.00 presso la sala conferenze dell’ufficio del Turismo di Sestriere, Via Pinerolo. Segue aperitivo.

06/01/2024 – Gusto in Quota Sestriere – “Cioccolato e Vermuth: eccellenze torinesi a confronto. Intervengono l’ Avv. Alberto Negro Delegato di Pinerolo Accademia Italia della Cucina, la Dottoressa Alessandra Maritano e lo Storico e Sommelier Prof. Ilario Manfredini. Con la disponibilità del cioccolato del Maestro Cioccolatiere Guido Castagna. Conduce Alessandra Maritano. Dalle ore 17.30 a Casa Olimpia Sestriere in via Pinerolo.

8-9/01/2024 – Coppa Europa FIS di Sci Alpino Femminile – Il circo rosa dello sci alpino ritrova Sestriere e le nevi della Vialattea per un doppio appuntamento riservato alla massima serie continentale di Sci Alpino. Lunedì 8 e martedì 9 sono in programma due spettacolari prove di Slalom Gigante sulla pista olimpica Kandahar G.A Agnelli.

FEBBRAIO

10/02/2024 – Presentazione del libro “Una vita in dono”. Incontro con Claudia Roffino. Ore 18.00 presso l’ufficio del Turismo di Sestriere.

12/02/2024 – Gusto in Quota Sestriere – “Miele e dintorni”. Con CNA Laboratorio Alte Valli. Conduce Alessandra Maritano. Dalle ore 17.30 presso Sala Pro Loco in via Louset.

13/02/2024 – Gara di Sci in Maschera per Bambini sulle piste Vialattea Sestriere. (Tbc).

13/02/2024 – Carnevale dei bimbi con l’arrivo della slitta trainata dai cani del Centro Sleddog Sestriere. Distribuzione caramelle e baby dance a cura del Ludobus. Ore 16.30 all’arrivo piste da Sci del Colle.

17/02/2024 – Presentazione del libro “Il fratello sbagliato” di Paolo Audino. Ore 18.00 presso ufficio del turismo Sestriere-

MARZO

Dal 4 all’8/03/2024 – XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics – Test Event Giochi Mondiali Invernali 2025

30/03/2024 – 41° edizione Trofeo di Sci “Uovo d’oro” by Vialattea al Colle del Sestriere

Inoltre si ricordano le seguenti mostre permanenti in esposizione a Sestriere

• MOSTRA SUI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI TORINO 2006 – Presso l’ufficio del Turismo di Sestriere in via Pinerolo. Ingresso libero negli orari di ufficio.

• MOSTRA 90 ANNI DEL COMUNE DI SESTRIERE – Presso l’ufficio del Turismo di Sestriere in via Pinerolo. Ingresso libero negli orari di ufficio.

• MOSTRA FOTOGRAFIE STORICHE DI SESTRIERE – A cura del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Con foto di Italo Bertoglio e Vittorio Zumaglino. Presso il foyer del Cinema Fraiteve, durante gli orari d’apertura della sala cinematografica.

• MUSEO DEL CARNEVALE STORICO DI CHAMPLAS – Presso la sede del museo in frazione Champlas du Col. Visite su prenotazione.

Ufficio stampa | Comune di Sestriere