Sestriere – Da venerdì 5 a domenica 7 luglio si svolgerà la 42ª edizione della Cesana-Sestriere, cronoscalata valida per i campionati Europeo e Italiano Velocità Montagna. Alla classica gara è abbinata la Cesana-Sestriere Experience, concorso dinamico di restauro e conservazione, riservata a selezionate vetture che hanno fatto la storia del motorismo. Entrambe le prestigiose manifestazioni sono organizzate dall’Automobile Club Torino, in collaborazione con i Comuni di Cesana, e Sestiere, la Città Metropolitana, la Regione Piemonte e importanti sponsor.

“Dopo la 1000 miglia che ha dato lustro alla città dell’auto, la storica Cesana-Sestriere è un evento di richiamo per le nostre belle valli olimpiche. Quest’anno il maltempo ha causato notevoli difficoltà sulle strade, superate grazie all’intervento degli enti locali, che ringraziamo” – afferma il presidente dell’A. C. Torino Piergiorgio Re.

“Lo scorso martedì 2 lugl io – spiega Gianni Poncet, Sindaco di Sestriere – abbiamo vissuto fantastiche emozioni con il passaggio del Tour de France 2024 a Sestriere e adesso siamo siamo pronti a viverne di nuove con le vetture della mitica Cesana-Sestriere e della Experience. Come amministrazione comunale ringraziamo ancora una volta la Città Metropolitana di Torino che ha risistemato la SP23 consentendo di poter ospitare questi prestigiosi eventi e garantendo un collegamento primario nella gestione dei flussi verso la nostra stazione turistica internazionale”.

Programma evento

Nel pomeriggio di venerdì 5 luglio si terranno, in piazza Agnelli a Sestriere, le verifiche tecniche e sportive. La mattinata di sabato 6 luglio si aprirà alle ore 10.30 con la sfilata lungo il tracciato delle auto iscritte alla Cesana-Sestriere Experience mentre nel pomeriggio, dalle ore 13.00 sono in programma i due turni di prove cronometrate.

Domenica 7 luglio partirà da Cesana alle ore 9.00 la seconda sfilata delle vetture Experience seguita, dalle ore 11.00 dalla prima vettura in gara della Cesana-Sestriere. Il parco chiuso delle vetture sarà in Piazza Agnelli dove, dalle 14.30, saranno premiati i vincitori delle varie categorie.

Gli appassionati di motori potranno poi partecipare, sabato 6 luglio alle ore 18.30 presso la sala conferenze dell’Ufficio del Turismo di Sestriere in via Pinerolo, alla presentazione del libro “Gino e Piero Valenzano. Due Gentlemen Driver Torinesi da Mauthausen a LeMans” a cura di Giorgio Tessore. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Cesana-Sestriere

Alla 42esima edizione sono previste 120 vetture storiche e 30 vetture moderne, con nutrita presenza di auto di eccezionale bellezza e alte prestazioni sportive, dalle Abarth alle potenti Osella, passando per le affascinanti vetture sport degli anni 50: Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e Porsche.

E’ dal 1961 che la Cesana-Sestriere rappresenta il nostro Paese nel panorama europeo d elle corse in salita. Venne organizzata per festeggiare il centenario dell’Unità d’Italia, Dal 2007 è riservata alle autostoriche in lizza per il titolo continentale. Nel corso degli anni si sono sfidati campioni del calibro di Arturo Merzario, Lodovico Scarfiotti, Mauro Nesti, oltre ai tedeschi Jurgen Barth, Rolf Stommelen e lo svizzero Peter Schetty.

Cesana-Sestriere Experience

La 12esima edizione si terrà sabato 6 e domenica 7 luglio. Sono previste 50 auto storiche ante 1990 con numerose vetture di altissimo valore storico ed economico. Inoltre sono presenti due Tributi: un Tributo alla Lancia Rally con 30 vetture dalle Delta Integrali, 037 e Stratos; un secondo Tributo alla Porsche con 30 vetture Porsche storiche e moderne. Una nuovissima auto vettura Fiat Abarth 1000 Sport, condotta dal famoso pilota Eris Tondelli, si esibirà come apripista in apertura di Experience. Le vetture saliranno al Sestriere da Cesana Torinese sabato mattina a partire dalle ore 10,30, una second a salita avrà luogo la domenica mattina dalle ore 9,00 in poi.

Viabilità

Al fine di garantire lo svolgimento dell’evento, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio 2024, è prevista la sospensione temporanea della circolazione stradale della SR 23 nel tratto interessato dalla corsa, ovvero, da Cesana Torinese sino al Colle del Sestriere. Nello specifico: sabato 6 luglio chiusura dalle ore 9.00 alle ore 19.00; domenica 7 luglio chiusura dalle ore 8,30 alle ore 14,00. Resterà sempre aperto il collegamento con Sestriere garantito dalla SP 215, che da Cesana Torinese che passa per Sauze di Cesana, Grangesises e il Colle del Sestriere che sarà sempre raggiungibile da entrambi i versanti, sia per chi proviene dalla Val di Susa, sia per chi arriva dalla Val Chisone.