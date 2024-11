Ormai ci siamo, mancano davvero pochi giorni all’avvio della nuova stagione invernale a Sestriere, ecco il calendario eventi.

Tutto è pronto al Colle e nelle frazioni di Champlas du Col, Champlas Janvier e Borgata per accogliere al meglio i turisti durante la stagione invernale. Sono state installate le nuove luminarie natalizie per le vie principali nei luoghi con più affluenza a partire dalla Chiesa di Sant’Edoardo dove, assieme ai due splendidi angeli figura anche un grande cervo luminoso.

In piazza Fraiteve è già stato posizionato l’albero di Natale che verrà accesso ufficialmente sabato 7 dicembre alle ore 18.00. Tutti sono invitati a partecipare a questo magico momento che segnerà l’avvio del periodo legato alle vacanze di Natale a Sestriere.

Il Comune di Sestriere, in collaborazione con il Consorzio Turismo Sestriere e la Pro Loco Sestriere, ha predisposto un ricco calendario eventi e manifestazioni che accompagnerà il soggiorno di turisti e visitatori durante l’intera stagione invernale.

“Siamo pronti – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – ad accogliere gli appassionati di montagna qui a Sestriere, il comune più alto d’Italia. Oltre allo sci, turisti e visitatori troveranno un importante calendario eventi e manifestazioni tra sport, cultura, enogastronomia e spettacoli in grado di garantire un buon livello di intrattenimento. Sarà un inverno speciale con tanti appuntamenti di primo piano come i Giochi Olimpici Universitari Invernali, a metà gennaio, seguiti dalla due giorni di festa per i 90 anni del Comune di Sestriere che riporterà al Colle grandi sciatori del passato con la Gara Internazionale di Sciatori d’Epoca. Il 2025 segna anche il ritorno di Sestriere in Coppa del Mondo di Sci Alpino con due gare femminili in programma il 22 e 23 febbraio che sapranno entusiasmare il grande pubblico. Questi sono solo una parte degli innumerevoli eventi in programma a Sestriere: siamo felici di poter ospitare tanti turisti che sceglieranno di trascorre un piacevole soggiorno sulle nostre montagne”.

Anteprima calendario eventi della stagione invernale 2024/2025

(La bozza del calendario eventi è suscettibile di variazioni per esigenze tecniche/organizzative)

6-7-8 dicembre – Sosteniamo la ricerca con “Le Stelle di Natale” dell’ AIL Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma, presso l’Ufficio del Turismo.

07 dicembre – Accensione Albero di Natale alle ore 18:00 in Piazza Fraiteve.

14 dicembre – Festa degli Sci Club Fisi AOC, premiazione stagione 2023/2024. Ore 17:00 presso il Cinema Fraiteve.

14 dicembre – Fiaccolata del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – 70 anni di servizio. Sulle piste della Vialattea al Colle del Sestriere, piste da sci alle ore 19:00. Mostra fotografica SASP allestita presso l’Ufficio del Turismo di Sestriere.

20 dicembre – 7 gennaio – Mercatino di Natale dei ragazzi del “C’entro” di Sestriere, presso l’Ufficio del Turismo

20 dicembre – Arrivo in piazza Fraiteve della Fiaccola del Sapere FISU Games 2025

21 dicembre – Concerto Banda ANA Val Susa. Serata benefica Raccolta Fondi Matildina alle ore 18:00 presso il Cinema Fraiteve.

23 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025 – Mostra Personale di Pier Flavio Gallina, presso l’Ufficio del Turismo. La mostra è aperta dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Ingresso gratuito

24-25 dicembre – Babbo Natale per le vie del Colle. A cura Pro Loco Sestriere.

26 dicembre – 6 gennaio – Mostra Personale di Mariano Carrara “Antology 3” presso la Sala Proloco sita in Via Louset. La mostra è aperta dalle ore 10:00 alle ore13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00. Ingresso gratuito.

27 dicembre – Aperitivo con lo Specialista. Incontri dedicati per dare informazioni utili per vivere meglio e… guadagnare anni di vita restando in salute! Ore 18.00 presso l’Ufficio del Turismo. Ingresso gratuito.

27 dicembre – Inaugurazione Mostra Mariano Carrara “Antology 3” alle ore 19:00 presso la Sala Pro Loco Sestriere sita in Via Louset. Ingresso gratuito

28 dicembre – Appuntamento enogastronomico con la Rassegna “Gusto in Quota”. Questa sera si parlerà e si degusteranno “I prodotti da forno e Casa Savoia”. Ore 18:00 presso l’Ufficio del Turismo. Ingresso gratuito.

29 dicembre – Presentazione libro di Renata Freccero “Gli occhi di Modì – Parigi Anni Venti”.

Ufficio del Turismo ore 18:00. Ingresso gratuito.

30 dicembre – Aperitivo con lo Specialista. Incontri dedicati per dare informazioni utili per vivere meglio e… guadagnare anni di vita restando in salute! Ore 18.00 presso l’Ufficio del Turismo. Ingresso gratuito.

30 dicembre – Torna la tradizionale “Fiaccolata dei Maestri di Sci” dalle ore 20.30 sulle piste da Sci al Colle del Sestriere.

2 gennaio – Aperitivo con lo Specialista. Incontri dedicati per dare informazioni utili per vivere meglio e… guadagnare anni di vita restando in salute! Ore 18.00 presso l’Ufficio del Turismo. Ingresso gratuito.

3 gennaio 2025 – Aperitivo con lo Specialista. Incontri dedicati per dare informazioni utili per vivere meglio e… guadagnare anni di vita restando in salute! Ore 18.00 presso l’Ufficio del Turismo. Ingresso gratuito.

4 gennaio – Presentazione del libro “Cuore d’Oro” di Giulia Vola, alle ore 18:00 presso l’Ufficio del Turismo. Ingresso gratuito

5 gennaio – “Clean Alp” Di montagne, meraviglie e “mutande”. Clean Alp tra cura della natura e ritrovamenti stupefacenti sui sentieri di alta quota. Nell’incontro, tra foto, video, oggetti e racconti,

Sestriere Informa bozza del 29/11 – invenro 2024/25

viaggeremo tra Alpi, bellezza e impatti che provochiamo, spesso senza volerlo e che possiamo facilmente evitare. Le Alpi ci possono far vivere meglio, più sani e più ricchi: prendiamocene cura! Ore17:30 presso l’Ufficio del Turismo. Ingresso gratuito.

13-23 gennaio – FISU Games 2025. Sestriere e la Vialattea assegneranno le medaglie delle gare di Sci Alpinismo dei Giochi Universitari Invernali di Torino 2025. Ecco il calendario delle competizioni che si terranno in notturna sul versante del monte Alpette: 16/01 h.18.00 Qualificazioni gara Sprint, ore 19.30 Finali: 17/01 h. 18.00 Staffetta Mista; 19/01 h.18.00 Vertical Femminile, h.19.00 Vertical Maschile. Inoltre sul palco della Medal Plaza allestito in piazza Fraiteve si terranno le premiazioni delle gare di Sestriere e quelle delle competizioni di Sci Nordico disputate a Pragelato.

25 gennaio – Raduno Internazionale Sciatori d’Epoca Speciale 90 anni del Comune di Sestriere – Sciata Vintage sulle piste della Vialattea con i campionissimi del passato. Ritrovo alle 10.30 davanti alla Scuola Nazionale Sci Sestriere

25 gennaio – Raduno Internazionale Sciatori d’Epoca – Speciale 90 anni del Comune di Sestriere – Pomeriggio con i campioni del passato. Ore 17.30 al Cinema Fraiteve. Proiezione di video e immagini sulla storia di Sestriere attraverso le gesta dei campioni e i loro ricordi in diretta sulla storia dei 90 anni del Comune di Sestriere. Ingresso gratuito.

26 gennaio – Gara di Sci d’Epoca “90 anni del Comune di Sestriere”. Dalle 10:30 sulle piste Alpette al Colle del Sestriere. Dimostrazione “Evoluzione dello Sci” con gli Istruttori Nazionali e Maestri di Sci.

21-23 febbraio 2025 – “Piemontaste “– Degustazioni, Meeting, Show, in Piazza Agnelli.

22 febbraio – Audi FIS Ski World Cup Slalom Gigante. La Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile torna in Vialattea a Sestriere con lo slalom Gigante. Due le manche in programma sulla pista olimpica Kandahar G.A. Agnelli alle ore 11.00 e alle 14.00.

22 febbraio – Audi FIS Ski World Cup Premiazioni e show in piazza Fraiteve. Grande spettacolo alle ore 18.00 in Piazza Fraiteve con la passerella delle atlete di Coppa del Mondo di Sci. Laser show, musica e intrattenimento e live show “The Space Violin” by Andrea Casta.

23 febbraio 2025 – Audi FIS Ski World Cup Slalom Speciale. Due le manche in programma sulla pista olimpica Kandahar G.A. Agnelli alle ore 9.30 e alle 12.15.

3 marzo 2025 – Arrivo in piazza Fraiteve al Colle del Sestriere della Fiaccola dei Mondiali Special Olympics.

3 marzo 2025 – “Clean Alp” Di montagne, meraviglie e “mutande”. Clean Alp tra cura della natura e ritrovamenti stupefacenti sui sentieri di alta quota. Nell’incontro, tra foto, video, oggetti e racconti, viaggeremo tra Alpi, bellezza e impatti che provochiamo, spesso senza volerlo e che possiamo facilmente evitare. Le Alpi ci possono far vivere meglio, più sani e più ricchi: prendiamocene cura! Ore17:30 presso l’Ufficio del Turismo.

8-16 marzo 2025 – Mondiali Special Olympics. Le gare si terranno sulle piste Vialattea al Colle del Sestriere nell’area alle pendici del monte Alpette. Premiazioni e celebrazioni in Piazza Fraiteve. 29-30 marzo: 42° Trofeo Uovo d’ Oro. Gara di sci internazionale riservata ai giovani.

31 maggio 2025: grande arrivo di tappa a Sestriere della penultima frazione del Giro d’Italia 2025