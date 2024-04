“La ruota delle emozioni” a Carmagnola

Ogni anno, il 23 aprile, si celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. Questa giornata, istituita dall’UNESCO nel 1995, è dedicata alla commemorazione di tre grandi figure della letteratura universale: lo spagnolo Miguel de Cervantes, il britannico William Shakespeare e il peruviano Inca Garcilaso de la Vega, tutti scomparsi proprio in questa data nel 1616.

L’idea di una giornata dedicata al libro nasce per la prima volta in Catalogna, dove coincide con la festa del patrono San Giorgio. Tradizionalmente, in questa giornata, gli uomini regalano alle donne una rosa, sicché i librai catalani hanno aggiunto la consuetudine di donare una rosa ai clienti per ogni libro acquistato.

Per celebrare il 23 aprile 2024 a Carmagnola, l’IISS Baldessano Roccati organizza, in collaborazione con la Biblioteca Civica Rayneri – Berti e con il Comune di Carmagnola, un evento aperto anche alla cittadinanza in piazza Sant’Agostino.

L’evento si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 12:00 con momenti di lettura e di musica ad opera degli allievi dell’Istituto, con scelta e introduzione dei brani a cura dai bibliotecari.

“La ruota delle emozioni” è il tema di questa edizione che si pone l’obiettivo di guidare i giovani nell’apprendimento di una navigazione emotiva efficace.

È fondamentale fornire agli adolescenti un’alfabetizzazione emotiva completa, che non si limiti a comprendere le emozioni, ma che insegni anche come queste siano interconnesse e soggette a mutamenti nel tempo. L’obiettivo principale è aiutarli a gestire e vivere le emozioni in modo positivo.

Al termine di ciascun evento saranno distribuiti tra i presenti rose rosse, poesie, brani letterari e segnalibri dipinti da un’allieva dell’Istituto, per celebrare la ricorrenza secondo la tradizione catalana.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile girare la ruota delle emozioni realizzata da una classe dell’Istituto e ricevere in cambio poesie e letture suggestive legate all’emozione scelta.

I ragazzi e le ragazze dell’Istituto sono convinti che “I partecipanti si potranno emozionare con Shakespeare, innamorarsi di Dulcinea, amore dei sogni di Cervantes, scoprire che “È del poeta il fin la meraviglia”, inebriarsi di gioia con i versi di Neruda e divertirsi con la ruota delle emozioni.”

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di via Roma.