Al via il laboratorio teatrale “Attori in corso”

La Compagnia Teatro Società presenta il Laboratorio Teatrale “Attori in corso” che si terrà a Ivrea da marzo a giugno, nei suggestivi locali di Spazi-O – Palazzina Centro Servizi Sociali, oggi edificio inserito nel sito Patrimonio Mondiale “Ivrea Città Industriale del XX Secolo”.

Il Laboratorio Teatrale prenderà il via mercoledì 13 marzo ore 19.30 con la lezione di prova gratuita, ma con prenotazione obbligatoria, che permetterà a tutte le persone interessate di entrare da subito nel vivo del corso ideato e curato da Claudio Del Toro. Un percorso collettivo, di alta qualità che vuole dare a ciascuno la possibilità di esprimere il potenziale artistico attraverso il magico gioco del teatro, in un’atmosfera non competitiva e di stimolo reciproco, favorendo le particolarità e le potenzialità di ognuno di mettersi in relazione con l’altro e con la dimensione scenica.

Il laboratorio è dedicato al tema “Pirandello e la follia“: «L’autore che affronteremo – spiega Claudio Del Toro – è Luigi Pirandello, il grande scrittore italiano che ha cambiato in maniera indelebile il linguaggio teatrale e che più ha indagato il tema della Follia creando magnifici personaggi tra il sogno e la realtà, dimostrandoci che nulla è come appare. Durante il corso verranno utilizzati i metodi Gaulier, Lecoq e le tecniche di improvvisazione finalizzate alla scoperta del pleasure, ossia il piacere di stare sulla scena e ritrovare lo stupore del proprio bambino interiore».