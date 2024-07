Sestriere: appuntamenti prima settimana di luglio

Martedì 2 luglio

Il Tour de France scala il Colle del Sestriere – Martedì 2 luglio il Tour del France sale in quota con la prima tappa alpina la Pinerolo-Valloire (139.6 km con dislivello +3600) con il Colle del Sestriere che sarà il primo Gran Premio della Montagna della più importante corsa a tappe a livello mondiale.

Gran Premio della Montagna che sarà allestito all’altezza di Casa Olimpia Sestriere mentre, un traguardo volante speciale, sarà dedicato al mito di Fausto Coppi ed a Claudio Chiappucci. Sarà assegnato al primo corridore che transiterà davanti al monumento che ricorda il Campionissimo ai 2035 metri d’altitudine del Colle. Per entrambi i traguardi il Comune di Sestriere ha offerto al Tour de France due premi speciali, due trofei scolpiti in legno dal Maestro Carlo Piffer che ritraggono l’aquila e le torri simbolo di Sestriere.

I corridori scaleranno il Colle del Sestriere arrivando da Pragelato, Borgata pe r poi discendere ed entrare in territorio francese attraverso Claviere. Il passaggio al Sestriere coloratissima carovana dei partner del Tour de France, che anticipa la corsa, è fissato per le 12.49 mentre i primi corridori sono attesi in transito al Colle dalle ore 14.34. Dal momento che il Tour de France attraverserà Sestriere passando per entrambe le direzioni di accesso al Colle, Val Susa e Val Chisone, si raccomanda agli appassionati di raggiungere il Colle nei giorni precedenti all’evento o nelle prime ore della mattinata del 2 luglio attenendosi scrupolosamente alle disposizioni sulla viabilità emesse dalle autorità competenti.

Festa della Visitazione a Borgata – Sempre martedì 2 luglio si terrà la Festa della Visitazione di Maria Vergine alla frazione di Borgata con la celebrazione della Santa Messa che è stata posticipata alle ore 18.00 per consentire a tu tti di poter raggiungere la frazione di Sestriere dopo il deflusso del traffico legato al Tour de France.

Presentazione del libro di Giorgio Tessore, “Gino e Piero Valenzano. Due Gentlemen Driver Torinesi da Mauthausen a LeMans”. Dalle ore 18.30 nella sala conferenze dell’Ufficio Turismo di Sestriere.

42° Cesana-Sestriere e 12° Cesana-Sestriere Experience – Week end di motori in alta quota con la 42°“Cesana-Sestriere”, gara internazionale di velocità in salita per autostoriche e la 12° “Cesana-Sestriere Experience”, parata sportive e concorso dinamico per autostoriche. Si rinnova l’appuntamento motoristico con la Strada Provinciale 23, nel tratto che da Cesana Torinese sale sino al traguardo del Sestriere, trasformata per l’occasione nel tracciato della cornoscalata che il pubblico potrà seguire appostato sulle tribune naturali lungo il percorso con le vetture che saranno esposte in Piazza Agnelli. Entrambi gli eventi sono organizzati dall’Automobile Club Torino, in sinergia con i comuni di Cesana Torinese e Sestriere. La mattinata di sabato 6 luglio si aprirà alle ore 10.30 con la sfilata lungo il tracciato delle auto iscritte alla Cesana-Sestriere Experience mentre nel pomeriggio, dalle ore 13.00 sono in programma i due turni di prove cronometrate. Domenica 7 luglio partirà da Cesana alle ore 9.00 la seconda sfilata delle vetture Experience seguita, dalle ore 11.00 dalla prima vettura in gara della Cesana-Sestriere. Il parco chiuso delle vetture sarà in Piazza Agnelli dove, dalle 14.30, saranno premiati i vincitori delle varie categorie.

38° Assietta Legend di Mountain Bike e Gravel Race – Tutto è pronto per la due giorni dell’Assietta Legend Mtb che si aprirà nella giornata di sabato 6 luglio con i giovani bikers che parteciperanno alla Baby Cup. Il percorso, un fe ttucciato da percorrere per più giri a seconda dell’età dei partecipanti, sarà allestito nel prato accanto al piazzale del Palazzetto dello Sport di Sestriere. Iscrizioni direttamente in loco con la partenza delle gare dalle ore 16.00. Il tutto per iniziare un fine settimana in allegria, in compagnia, ed ovviamente, con il giusto divertimento che regala, ogni anno, il nutrito gruppo dei giovani campioni.

Domenica 7 luglio, riflettori puntati sulla 36° edizione dell’Assietta Legend. Dalle 8.30 verranno aperte le griglie di partenza in Piazza Fraiteve con il via della Marathon Legend (sulla distanza di 63 km) che sarà dato alle 9.15. A seguire, alle 9.45, la partenza del Gravel Race Specialized, un iniziativa che renderà felici coloro che amano sullo sterrato in maniera particolare e che avranno modo di cimentarsi su strade di alta montagna in piena sicurezza lungo il medesimo percorso ridotto a 60 km. Sempre in Piazza Fraiteve sarà allestito il traguardo delle gare e l a premiazioni dei vincitori dell’edizione 2024.