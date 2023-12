Dal 23 febbraio al 3 marzo 2024 SEEYOUSOUND International Music Film Festival, l’unico in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale, tocca quota 10.

Dieci anni in cui il festival è cresciuto, guadagnandosi un posto nel cuore, negli occhi e nelle orecchie delle migliaia di spettatori che non hanno mancato questo appuntamento, ed ha spaziato tra i più diversi modi di godere della musica. Non solo generi e personaggi mitici e ritmi scanzonati che hanno segnato interi decenni, ma anche suoni che portano fuori dai percorsi noti e che spingono sull’acceleratore della sinestesia.

Un festival che è sempre stato una festa e lo sarà ancora di più in questa X edizione che si apre con l’anteprima italiana di LET THE CANARY SING di Alison Ellwood (2023, USA/UK, 99’), che porta il pubblico nell’esplorazione della vita e della carriera della leggendaria icona pop Cyndi Lauper, nota al mondo intero per l’irresistibile brano del 1983 Girls Just Want to Have Fun, un vero e proprio inno per le giovani femministe dell’epoca e non solo.

Il film passa dalla sua crescita in un quartiere popolare del Queens – NY, attraverso la sua gioventù da punk ribelle fino all’ascesa nella scena musicale mondiale grazie a canzoni pop orecchiabili quanto socialmente impegnate. Attraverso interviste a Lauper stessa, filmati d’archivio e testimonianze di personaggi altrettanto celebri come Boy George, Billy Porter e Patti LaBelle, Let The Canary Sing mostra una cantautrice eclettica, brillante e coinvolgente, ma anche un’artista femminista schietta, fedele a se stessa e con un’incredibile capacità di puntare l’attenzione su temi come l’emancipazione, l’aborto, il razzismo e la discriminazione di genere.

Dopo il debutto al Tribeca Film Festival di New York e la selezione al prestigioso IDFA di Amsterdam, il documentario arriva per la prima volta in Italia grazie a Seeyousound, venerdì 23 febbraio alle 20.45 al Cinema Massimo con ospite in sala Alison Ellwood, pluripremiata regista di documentari, oltre che produttrice e montatrice, con all’attivo diversi titoli dedicati al mondo della musica tra cui Laurel Canyon, doc in due parti nominato agli Emmy che offre un ritratto intimo degli artisti che dall’omonimo quartiere losangelino hanno dato vita a una rivoluzione musicale, The Go-Go’s vincitore del premio come Miglior Film Musicale ai Critics’ Choice Awards, e History of the Eagles.

Biglietti disponibili su boxol.it. Ticket 10,50€ con prevendita.

La X edizione di SEEYOUSOUND sarà come sempre costellata di proiezioni in anteprima, eventi speciali, sonorizzazioni live e performance per una celebrazione collettiva della passione per la musica e per il cinema, nelle loro diverse correnti ed espressioni.

Ne è un esempio la presenza del talentuoso musicista francese CHRISTOPHE CHASSOL, compositore e musicista unico che, attraverso la combinazione di film-documentario, animazione ed effetti speciali reiterati, genera ritmi e melodie coinvolgendo lo spettatore nella scoperta di personaggi e situazioni sorprendenti, oltre che di infiniti punti di sincronizzazione tra immagini e suoni. Questo processo – da lui definito ultrascoring – è la sua firma distintiva, un lavoro di sartoria del video sull’audio dove le immagini sono prima di tutto materia musicale e la musica un ulteriore potenziamento della forza del video. Chassol ha collaborato con musicisti del calibro di Phoenix, Sebastien Tellier, Frank Ocean e Solange e pubblicato quattro album/film Nola Cherie, Indiamore, Big Sun (con cui ha vinto il premio del pubblico nella prima edizione di Seeyousound) e Ludi.

Venerdì 1 marzo alle 21.00 al Cinema Massimo Chassol presenterà a Seeyousound X un suo personale “Best of” con le scene più importanti e celebri dai suoi film e spettacoli (biglietti disponibili online su boxol.it 28,75€ con prevendita)

Il ritorno di Chassol nell’edizione del decimo anniversario sancisce il “punto e accapo” per Seeyousound, a distanza di 4 anni dalla performance in programma nell’edizione interrotta dalla crisi pandemica, in cui avrebbe dovuto presentare per la prima volta in Italia il suo Ludi.

SEEYOUSOUND International Music Film Festival è organizzato da Associazione Seeyousound con la collaborazione di Museo Nazionale del Cinema e il contributo di Regione Piemonte e Fondazione CRT.

INFO www.seeyousound.org, info@seeyousound.org, facebook.com/SEEYOUSOUND, instagram.com/seeyousoundfestival, twitter.com/Seeyousound.

Ph: Cyndi Lauper – Instagram