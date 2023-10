Sagra del Kiwi a Bibiana

Bibiana celebra l’autunno con la ventiquattresima edizione della Sagra del Kiwi, un evento eccezionale organizzato con passione dalla Pro Loco di Bibiana e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino. Questa festa dei sapori e delle tradizioni si terrà dal 20 al 22 ottobre e si preannuncia come un’esperienza indimenticabile.

Le porte dell’evento si spalancheranno venerdì 20 ottobre, e il programma è ricco di delizie gastronomiche, intrattenimento musicale, mostre, mercati e molto altro. Le serate culinarie, accompagnate da performance musicali mozzafiato, troveranno spazio nella maestosa palatenda di piazza Vittorio Emanuele.

Il via alle celebrazioni sarà dato venerdì 20 con una cena prelibata composta da antipasti alla piemontese e una succulenta paella, ma è necessaria la prenotazione ai numeri 348-3367322 o 338-8274656. Sabato 21, dalle 15 alle 19, e domenica 22, dalle 9,30 alle 19, piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un vivace mercato, dove i prodotti della terra e le creazioni artigianali saranno protagonisti.

Nel pomeriggio del venerdì, alle 17, un convegno tecnico affronterà il tema cruciale dell’emergenza idrica e le azioni messe in atto per contrastarla. Sabato 21 ottobre segna anche l’inizio di un raduno inedito di trattori e macchine agricole, con l’opportunità di iscriversi in piazza Marcellino a partire dalle 14, versando una quota di partecipazione di 5 euro. Gli operatori e i loro ospiti potranno gustare una cena self service al costo di 20 euro. Domenica 22, alle 10, è prevista una sfilata dei mezzi, seguita da un aperitivo e da un pranzo conviviale. Per ulteriori dettagli e iscrizioni, è possibile contattare il numero telefonico 348-3367322.

Per i più piccoli, sabato 21 offre la Merenda con i Cartoni alle 15, organizzata in collaborazione con l’oratorio del paese e il coinvolgimento del coro Tanto per Cantare. La serata culinaria del sabato sarà un viaggio nei sapori degli agnolotti e del gran bollito misto. Domenica 22, la Pro Loco presenterà un pranzo dal sapore autentico con “Lòn ch’ai è”, mentre a cena si potranno degustare gli agnolotti e il cosciotto. Nel frattempo, esposizioni di pittura e fotografia contribuiranno ad arricchire l’atmosfera della Sagra.

Il palazzo comunale ospiterà mostre come “Momenti di creatività” di Maria Luisa La Placa, “Il magico mondo dell’arte del decoupage” a cura di Eva Ollivero Donzino, “Ricamo bandera: passione e ricerca ad ago” presentata dall’associazione Castellinaria, e “Una vita dipingendo” di Gianna Santoro. Nel palatenda, saranno in mostra le fotografie di Eros Vittone, mentre la Scuola Malva allestirà un’esposizione dedicata ai “Prodotti della terra”.

Le serate musicali promettono di intrattenere il pubblico con esibizioni coinvolgenti: venerdì 20 con Bonny e the Bad Garage Company, il 21 con la discoteca mobile di Radio Gran Paradiso e il 22 con Marianna Lanteri. Infine, domenica 22 sarà l’occasione ideale per visitare il mulino storico di Bibiana, un tuffo nella storia e nella tradizione di questa affascinante comunità. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa Sagra del Kiwi e immergervi nella cultura e nei sapori autentici di Bibiana!