In alternativa ai punti verdi torinesi non poteva mancare anche nell’etate 2024 l’appuntamento al Parco che ha accompagnato con successo le calde sere dell’estate scorsa. L’ingresso al Parco Porporati di Grugliasco (Torino) che accoglie la manifestazione è dal lato sud, da via Tiziano Lanza, dove è allestito lo spazio di “R.estate al Parco Porporati”, un’area verde per fare una pausa, bere un drink e ascoltare musica dal vivo.

Il Parco, già cuore pulsante cittadino riconosciuto come luogo dove trascorrere il tempo libero, ritorna ad essere la cornice ideale per chi resta, dove vivere day& night le calde giornate estive.

Il progetto, ideato e realizzato da Bis Eventi in collaborazione con la città di Grugliasco prevede ogni giorno fino al 03 agosto, un ricco calendario di eventi e momenti di intrattenimento a ingresso gratuito, con apertura dalle 11 del mattino fino a chiusura.

Durante il giorno sarà possibile concedersi attimi di relax al Solarium, lo spazio allestito con sedie sdraio utilizzabili sempre gratuitamente dalle 11 alle 18. Confermata anche l’area picnic in cui gustare un pranzo, una merenda o uno spuntino e leggere uno dei libri della piccola biblioteca allestita nel Parco.

I chioschi del Parco saranno aperti dalle 11 con un’offerta “dolce e salata” per piccoli e grandi fruitori dal Parco. Mentre dalle 18 sarà attivo il Dehor del Garden, per trascorrere la serata gustando l’aperitivo al taglierie, lo street food, le stuzzicherie e sorseggiando un fresco drink.

La sera invece ampio spazio al live entertainment con dj set e music live a partire dalle ore 18.

Nelle notti magiche del Parco Porporati protagonista indiscusso resta il Garden of lights: l’ambientazione naturale verrà arricchita da una grande installazione luminosa e filari di luce per creare un’atmosfera calda ed accogliente. Una scenografia suggestiva tra tavoli, divanetti e sedie, in un’atmosfera di convivialità e socialità.

Il programma eclettico nel mese di Luglio prevede una lineup ricca di live di alta qualità, curati nei minimi dettagli.

Ritorna a grande richiesta il 12 luglio il talentuoso Sergio Moses, con la sua straordinaria voce che ha conquistato numerosi appassionati, accompagnato da Tony De Gruttola, noto chitarrista del panorama italiano.

Imperdibile l’esibizione del gruppo jazz/fusion Freelance, composto da musicisti di prestigio come Marco Cimino (ex Arti e Mestieri) e GianPaolo Petrini (batterista di artisti di fama come Anna Oxa, Mango, Adriano Celentano, e molti altri).

Il funky show di Paolo Gianetta con il suo coinvolgente e travolgente spettacolo “Godfather of Soul”, sarà in scena il 19 luglio, puro divertimento per tutti. Altrettanto emozionante il ritorno di Francesco Patella con un tributo alla musica di Lucio Battisti e di Mina: un’esperienza da non perdere!

Il 16 luglio due giovani talenti si esibiranno sul palco, con la funky band Melty Groove guidata da Alice Costa e Frenkie, giovane cantautore reduce da ToVision.

Le serate dal vivo saranno accompagnate nel pre e nel post live dal djset di Dj Lil’cut aka Taglierino, con selezioni di Black music.

Tante altre sorprese, fino alla straordinaria chiusura di 3 agosto con Cipo Sugar, il fantastico tributo alla musica di Zucchero Fornaciari.