Concerto di Capodanno a Torino

Il 1° Gennaio 2024 si può salutare il nuovo anno in grande stile con il Concerto di Capodanno che Torino organizza in piazza, rivolgendosi gratuitamente a tutta la città.

Alle ore 16.30, sul palco di Piazza Castello, il concerto vedrà infatti come protagonista l’Orchestra Filarmonica di Torino diretta da Giampaolo Pretto, che guiderà strumentisti e cantanti nell’esecuzione di una serie di brani che sono stati scelti appositamente per celebrare l’importante evento del bicentenario del Museo Egizio, uno dei massimi simboli del capoluogo piemontese, impegnato in un’ulteriore fase di sviluppo e di crescita.

Con questo in mente, è facile comprendere per quale motivo all’interno del programma del concerto vi sia spazio per i duetti più celebri del Flauto Magico di Mozart, ambientato in un Egitto immaginario, o ancora dell’Aida di Verdi, il cui soggetto ha contribuito ad alimentare tanti sogni sull’antico Egitto.

Sul palco non mancheranno alcune celebri voci del panorama nazionale e internazionale come Daniela Cappiello, Marta Torbidoni, Franco Vassallo, Angelo Villari. La serata sarà presentata dalla conduttrice Alba Parietti e da Paolo Gavazzeni, direttore artistico del canale Sky Classica HD.

Ricordiamo che l’evento è a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti e che l’accesso all’area potrà avvenire senza prenotazione fino al raggiungimento della capienza massima pari a circa 8.000 persone. Il concerto è un progetto della Città di Torino, realizzato con il contributo e con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e quello della Fondazione CRT e di Iren. La direzione artistica è di Piero Maranghi, editore e direttore di Classica HD, e Paolo Gavazzeni.

Insomma, un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica classica, che in questo modo potranno salutare il nuovo anno con un concerto che non mancherà di soddisfare i fortunati che, ne siamo certi, riempiranno la piazza di buon orario.