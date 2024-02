“Il Re Pescatore” alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani sabato 2 e domenica 3 marzo alle ore 16.30.

E’ la storia di un Re Pescatore, un tempo leggendario, che ha abbandonato tutto per dedicare il suo tempo a pescare un pesce fra milioni di pesci. Un pesce favoloso che porta con sé un segreto e che dal fondo del mare lo chiama con voce amica.

Un giorno però arriva a disturbarlo uno strano signore che, per liberarsi dai suoi mille impegni quotidiani, vorrebbe tuffarsi nel mare proprio lì, accanto al pescatore. Il Re e il bagnante decidono così di attendere insieme il momento giusto per realizzare il proprio piccolo, grande sogno celato dal mare come un’antica promessa.

Una favola delicata e divertente sul tempo, custode come il mare, dei nostri sogni e desideri più segreti.

Lo spettacolo è una fiaba leggera e poetica sul tempo: il tempo per sé e il tempo per gli altri, il tempo per lavorare e il tempo per giocare, il tempo che vola in un attimo e quello che dura una eternità.

I protagonisti di questa storia vivono dimensioni temporali e spaziali distinte e contigue: il re e la bambina vengano da un tempo mitico e leggendario, il bagnante è un uomo del presente; il pesce-bambina vive nel silenzio epico del mare, il re e il bagnante vivono i contrasti quotidiani della terra ferma; il tempo della saggezza è incarnato dalla pazienza della bambina, il tempo degli adulti è il tempo distratto da impegni e preoccupazioni.

Dai 3 anni