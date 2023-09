Con la Fiera della Trippa inizia il Gusto Festival di Moncalieri

Per quattro weekend consecutivi, a partire dal 30 settembre e 1° ottobre, il Palaexpo di Moncalieri ospita la Fiera della Trippa, la StreetFood & October Fest, la Fiera del Bollito e Viaggio nei Sapori con le eccellenze enogastronomiche del territorio. Moncalieri conferma la sua tradizione enogastronomica e decide di mettere insieme quattro eventi, in altrettanti weekend consecutivi, per diventare dal 30 settembre la capitale del buon cibo. “Un mese, tanti sapori!”, questo è lo slogan scelto per lanciare Gusto Festival, che avrà il Palaexpo di piazza Mercato come punto di riferimento per i diversi eventi.

Si comincia sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre con la Fiera nazionale della Trippa, un appuntamento ormai storico e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, che diventa l’occasione anche di ricordare il ruolo della Confraternita della Trippa, con il pentolone in cui dalle prime luci dell’alba alle 12 cuoceranno 25 quintali di carne. Si distribuiranno oltre 3000 porzioni di trippa, celebrando la memoria del compianto Paolo Casto, che per primo credette nel progetto della Fiera.

Il 7 e 8 ottobre spazio invece alla StreetFood & October Fest, con le specialità enogastronomiche, la musica, la birra e molti eventi, con il contributo del Gambero Rosso. Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornerà la Fiera del Bollito, con il pentolone ancora protagonista e con l’obiettivo cuocere tra i 13 e i 14 quintali di carne. Tra le bontà che saranno proposte dai macellai e dagli chef moncalieresi anche la battuta al coltello. A quella dedicata al bollito è abbinata la Féra dij Subiet, istituita a Moncalieri nel 1286 da Amedeo V di Savoia, che concesse la fiera come premio ai sudditi che gli avevano giurato fedeltà.

Il Viaggio nei Sapori di sabato 21 e domenica 22 ottobre sarà incentrato sul Salame di Trippa, sul Lardo, sulla Salsiccia e sul Cavolfiore di Moncalieri, tutte eccellenze del territorio. I gemellaggi del 2023 saranno nientemeno che con il Porro di Cervere, il Cappone di Racconigi (con l’aggiunta della Mora di Gelso) e il Ciapinabò di Carignano, da tempo storico partner degli eventi culinari di Moncalieri.

A fine ottobre il buon cibo lascerà spazio alla musica, con la nuova edizione del Moncalieri Jazz Festival. Tutti gli eventi serviranno anche a raccogliere fondi per l’associazione Donnatea, per aiutare le donne malate di cancro e l’ospedale di Carmagnola. Si è ormai vicini al traguardo dei 40.000 euro che servono per acquistare un casco refrigerante.

CS e Ph: Città Metropolitana di Torino