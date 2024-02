Nonsoloteatro presenta “Il sogno di Stella”

“Il sogno di Stella” presentato da Nonsoloteatro, sabato 24 e domenica 25 febbraio alle ore 16.30 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino.

“Mi racconti una storia?” – chiede Stella ogni sera prima di dormire e ogni sera il papà o la mamma le raccontano una storia. Come sempre però, dopo il bacio della buonanotte viene subito il buio e il silenzio della cameretta e Stella cerca in ogni modo di vincere la paura che s’infila silenziosa sotto le coperte, quella paura che separa la fine della storia dall’inizio del sogno. Ma una sera come tante qualcosa cambia: dopo il rassicurante “e vissero per sempre felici e contenti” Stella si trova avvolta dal buio ma questa volta, quel buio, decide di guardarlo in faccia e…

Uno spettacolo leggero e divertente che, con i meccanismi della fiaba e con un pizzico d’immaginario infantile, racconta un passaggio, piccolo per i grandi ma grande per i piccoli: il superamento della paura notturna. Sarà la formula magica degli stessi personaggi della fiaba speciale, raccontata dalla mamma e dal papà, ad accompagnare Stella verso la grande vittoria contro la paura.Questo spettacolo “parla” ai bambini, ma anche agli adulti che li accompagnano, attraverso la cosiddetta dual audience capace di contenere differenti livelli di lettura, parlando cioè all’immaginario e alla sensibilità infantile e, allo stesso tempo, inviando messaggi anche agli adulti presenti.

E’ stato scritto e costruito con l’obiettivo di armonizzare differenti linguaggi espressivi: l’arte della narrazione teatrale, la potenza corporea ed espressiva della danza e la forza evocativa della creazione musicale, un incontro questo, che ha permesso, grazie alle peculiari competenze artistiche, la creazione di uno spettacolo dove il testo e la parola, l’azione e il corpo, i suoni e le musiche originali (composte passo dopo passo durante l’allestimento) hanno contribuito a definire l’intera drammaturgia.

Dai 5 anni