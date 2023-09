Abilmente Torino: torna l’edizione d’autunno tra cucito sartoriale e tante ispirazioni creative

Il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group torna a Lingotto Fiere per un lungo weekend dedicato alla manualità creativa

Un format unico tra laboratori esperienziali con professionisti della creatività e oltre 140 brand espositori di materiali e strumenti dei diversi mondi del DIY

Centinaia di corsi e live show nelle aree speciali La Via delle Idee e Cucito su di Te, ma anche tante proposte per chi ama la carta, tra scrapbooking, calligrafia e letture animate

Trasformare i propri abiti in pezzi unici e originali. I segreti per realizzare un perfetto biglietto d’auguri. Decorare la propria casa con oggetti fatti a mano. Sono tante le idee e le ispirazioni creative che possono con l’atteso ritorno in città di Abilmente, il salone di Italian Exhibition Group, che torna a Lingotto Fiere per la sua edizione autunnale da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre con tante novità e tendenze Do It Yourself.

Con oltre 140 brand espositori e centinaia di eventi per tutta la famiglia, la festa della creatività del Nord-ovest offrirà agli appassionati quattro giornate tra tecniche e corsi, dimostrazioni e laboratori esperienziali con i più apprezzati crafter di tutta Italia, le novità di prodotto, materiali e strumenti per realizzare il proprio progetto handmade.

Le aree speciali della creatività: la via delle idee e cucito su di te

Bijoux e oggetti d’arredo, pupazzi divertenti e accessori personalizzati, quadri illustrati e libri sensoriali: la “strada” più creativa d’Italia torna a Torino con il suo carico di ispirazione. Con più di 30 creative e creativi da tutta la Penisola, la Via delle Idee, area molto amata dal pubblico di Abilmente, porta in fiera tante idee fantasiose e un ricchissimo calendario di corsi per imparare le diverse tecniche, dal macramè alla lavorazione del feltro, dalla legatoria artigianale all’uncinetto.

Per chi invece vuole imparare a creare abiti e accessori fai da te con la macchina da cucire, oppure a personalizzare capi second hand, troverà nell’area speciale Cucito su di te – Dressmaking Lab tantissimi trucchi del mestiere, grazie alla sapiente guida di professioniste di cucito sartoriale.

Tra scrapbooking e calligrafia, tante proposte per chi ama le carte

Leggera, versatile, multiforme: la carta può essere un vero alleato per gli appassionati di creatività. Con le sue infinite combinazioni di textures, colore, dimensione, grana, spessore e decorazione, è la protagonista di tecniche e mondi creativi molto diversi. Ad Abilmente Torino, si potrà imparare a decorare album porta foto e quaderni di viaggio con i laboratori di scrapbooking di ASI – Associazione Scrappers Italia, ma anche a sporcarsi le mani con pennini e inchiostri con i workshop di lettering e calligrafia di The Quick Lazy Dog e dell’associazione Dal Segno alla Scrittura. E come dimenticare il mondo dei libri? Anche loro avranno un posto ad Abilmente, grazie alle letture animate per i più piccoli della libreria Le Altalene del circuito Cleio.

Abilmente continua: le date di Vicenza e Milano

Dopo l’edizione torinese, il Salone delle Idee Creative si sposterà a Vicenza, dove la manifestazione è nata nel 2005, dal 12 al 15 ottobre, per poi chiudere il 2023, dopo ben 7 edizioni in giro per l’Italia, al Superstudio Maxi di Milano, dal 2 al 5 novembre.